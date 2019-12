Kim Chiu, la star orientale devota di Padre Pio (FOTO E VIDEO)

Il culto legato alla figura del santo che ha vissuto buona parte della sua vita a San Giovanni Rotondo, come è noto, non conosce confini. Riesce comunque a stupire come la devozione per il frate di Pietralcina possa coinvolgere perfino una star dell’Estremo Oriente.

Kim Chiu è un’attrice, cantante, artista discografica e conduttrice televisiva cinese nelle Filippine. Kim ha ottenuto il plauso in giovane età per le sue recitazioni in televisione e al cinema. È conosciuta come “Chinita Princess” del mondo dello spettacolo filippino e definita “Dance Floor Diva”.

Ha recitato in numerosi film di successo commerciale tra cui Bride for Rent (2014), uno dei film con il maggior incassi di tutti i tempi nelle Filippine. Ha anche ricevuto un diversi riconoscimenti come migliore attrice drammatica e per i suoi successi in l’industria cinematografica e televisiva. Ha una base di fan molto ampia che sta rapidamente crescendo grazie alla sua chimica, alla sua forte recitazione sullo schermo e alla sua dedizione per l’industria dell’intrattenimento.

Chiu, così come riportato dalla rivista Inquirer.net, “ha fatto di tutto per visitare il santuario del santo a San Giovanni Rotondo, in Italia. Accompagnata dal suo manager lo scorso 26 dicembre”.

“Come devota di San Pio è un sogno diventato realtà per me visitare San Giovanni Rotondo dove il suo corpo è ancora conservato”, ha scritto Chiu via Instagram il 26 dicembre. “Che esperienza surreale”.