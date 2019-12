Ordona. “Mancata erogazione acqua AQP”, proteste cittadini

. ”Stiamo subendo un gravissimo disservizio da parte dell’acquedotto pugliese in quanto dal giorno 23/12/2019 I cittadini del comune di ordona non possono più usufruire dell’ erogazione di acqua essendo quest’ultima totalmente assente, la pressione è pari a zero e inoltre sono state rilevate ingenti perdite, allagamenti nei terreni e rotture nei pressi della stazione di pompaggio aqp nella zona “” nei pressi del suddetto comune.

Volevo informarvi che le segnalazioni sono avvenute e il comune ha effettuato la denuncia ai carabinieri ma i responsabili del servizio idrico integrato non hanno minimamente risolto il problema. Vi invito dunque ad effettuare un sopralluogo tramite un vostro inviato e esporre / segnalare l’ evento a chi di dovere nella speranza di dar voce a questa vicenda. Tutta la comunità di ordona confida in un vostro intervento. Siamo in piena emergenza idrica ed igienico sanitaria. Grazie infinite”.

(Lettera, 31.12.2019)