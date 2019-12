StatoQuotidiano. Il 2019 di Foggia (Seconda parte)

Il 2019 di Foggia su StatoQuotidiano: dalla tragica morte di Ilaria Adriatico alla coppia di foggiani accoltellati per strada a Firenze; dall'aggressione in Largo Scopari alla logopedia del Don Uva e al disfagico che è tornato a deglutire in via orale; dal Movimento 24 Agosto al Gino Lisa; dal 118 alla Tozzi; dal Colonnello Aquilio alle Saline di Margherita di Savoia acquisite dalla francese Salins du Midi.