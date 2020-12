Carapelle sta tornando ancor più bella, funzionale e sicura

Foggia, 31 dicembre 2020. Da qualche giorno, infatti, l’amministrazione comunale ha dato il via al rifacimento dei cordoli nella arterie di più intenso traffico.

L’accesso ai marciapiedi, in molti casi, era interdetto dai marmi divelti dall’usura e dalle intemperie.

Fra qualche giorno i cittadini, compresi quelli in carrozzina, riusciranno a transitare in sicurezza.

In rifacimento anche alcuni marciapiedi, come in via delle Rose, viale del Mezzogiorno (nei pressi del supermercato Metà), via Giordano.

L’amministrazione sta mettendo in sicurezza anche diversi alberi che potrebbero rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica.