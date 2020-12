Landella: “Che il 2021 sia l’anno di chi ce l’ha fatta, di chi si è ritrovato”

Foggia, 31 dicembre 2020. “Buon 2021 a tutti. Il 2020 è stato un anno che ci ha messo a dura prova. C’è chi ha perso i propri affetti; chi ha perso il lavoro; chi è stato lontano dalla sua famiglia e dal proprio partner. Chi ha perso la casa; chi è stato ingoiato dalla solitudine, chi da fantasmi e inquietudini”.

“Come ritrovare la speranza in un presente saturo di precarietà e incertezza? Spesso succede che proprio quando tutto sembra buio pesto e perso, capita di scorgere un meraviglioso segnale di speranza. Nel 2020 presso il Comune di Foggia si sono celebrati 110 matrimoni civili e 6 unioni civili, una delle quali, presso la Casa Circondariale. A ciò si aggiunga la celebrazione di decine promesse di matrimonio; con tante altre già in programma per l’anno 2021”.

“Proprio la crisi sanitaria, sociale, economica in atto ha rappresentato il momento giusto per sognare: oltre 200 giovani foggiani hanno scommesso sul presente, in cerca di un futuro finalmente nuovo. 100 nuove famiglie pronte ad arricchire e impreziosire una comunità, la nostra, che ha sempre più fame e bisogno di giovani e di speranza per un futuro che oggi forse fa meno paura”.

“Che il 2021 rappresenti l’anno delle occasioni ritrovate e conquistate: l’anno di chi ce l’ha fatta; di chi si è ritrovato. Buon anno ai nuovi sposi e alle nuove spose. E a coloro che verranno. Buon anno a tutti”.