Foggia, 31 dicembre 2020. Sta funzionando l’azione estesa a tutto il territorio pugliese delle Associazioni CasAmbulanti ed UniPuglia le quali, dopo essere riuscite ad ottenere, in sinergia con altre Associazioni indipendenti Italiane, gli abbattimenti di Tosap e Cosap per gli Ambulanti, concretizzatisi con l’approvazione della legge di conversione del Decreto Agosto, pubblicata sulla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, Supplemento Ordinario n. 37 (Legge 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del D.L. 104/2020) entrata in vigore dal 14 ottobre 2020, ora vedono i risultati concreti.

Le disposizioni vigenti, dunque, prevedono che gli Ambulanti debbano pagare, per l’anno 2020, solamente per quattro mesi e mezzo escludendo dal periodo tassabile quello che va dal primo marzo al 15 ottobre 2020.

Il Coordinatore CasAmbulanti, Presidente UniPuglia, Savino Montaruli, ha dichiarato: “anche il comune di Foggia si è adeguato recependo la nostra istanza di ricalcolo delle somme richieste agli Ambulanti del mercato settimanale”.

Voglio ricordare che il comune di Foggia, che ha istituito il Cosap – Canone Occupazione Suolo Pubblico in luogo della Tosap, ha stabilito la tariffa più elevata della Puglia e gli Ambulanti, per un posteggio in un mercato ormai da anni portato al degrado, pagano anche oltre mille euro l’anno per tale occupazione.

Per il 2020, come da noi richiesto per affermazione della norma vigente, gli Ambulanti stanno ottenendo una riduzione mediante esenzione dal pagamento del periodo dal primo marzo al 15 ottobre.

Dall’anno 2021, a parte l’esenzione trimestrale prevista dalla nuova norma nazionale, cambierà radicalmente il metodo di calcolo del Cosap quindi ulteriori vantaggi saranno previsti per gli stessi Ambulanti del mercato.

Un lavoro costante e puntuale che nonostante le difficoltà sta dando buoni risultati.

Ora ci attendiamo che la nostra proposta governativa di anno bianco delle tasse, già a buon punto, si concretizzi per dare davvero un segnale fortissimo ad una Categoria storica, sempre prima ad essere penalizzata ed emarginata, quando non completamente dimenticata” – ha concluso il leader sindacale pugliese Montaruli.

Andria, 31 dicembre 2020 – Area Comunicazione Unibat