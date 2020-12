I lunghi tempi dettati dal lockdown in casa e dallo smart working ci hanno consentito di riflettere più approfonditamente ed apprezzare maggiormente l’importanza della conoscenza del nostro territorio di appartenenza, del sapere, della valorizzazione della bellezza e dei beni culturali, del poter scoprire i luoghi e viverli accompagnati e circondati da altre persone. Forse ci sentiamo un pò sfiancati e demotivati da quanto accaduto attorno a noi, ma non dobbiamo perdere la fiducia nel cambiamento, che parte anche dalle singole azioni di ciascuno di noi.

Come console del TCI, con il supporto di validi partner come quelli aderenti al rinnovato “Patto per la Promozione di Manfredonia”, sono sicuro che ciò possa vedere la luce partire dalla realizzazione di un circuito di vera e continuativa fruizione dei beni culturali della città, da troppi anni penalizzati da lungaggini burocratiche e estenuanti cantierizzazioni. E’ da qui che bisogna ripartire, così come giustamente rimarcato dal Prof. Saverio Russo, Presidente del FAI Puglia.