Monte. “Squarciate le gomme” del vicesindaco Michele Fusilli

(STATOQUOTIDIANO, ore 14.58). Monte Sant’Angelo, 31 dicembre 2020. “ Questa notte ignoti hanno squarciato le gomme all’automobile del mio vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e urbanistica, Michele Fusilli”.

Lo rende noto sui social il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo.

“Hanno lasciato, inoltre, sul parabrezza, del liquido infiammabile e un accendino. Colpire un amministratore significa colpire tutti noi ed è per questo che Michele ha tutta la nostra solidarietà per aver subito questo gesto vile e ignobile. So, purtroppo, cosa significa esserne vittima”.

“Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della locale stazione. Un abbraccio Michele, il nostro impegno a favore della legalità continuerà in ogni nostra azione con determinazione e fermezza”.