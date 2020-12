Successo per “Smart graduation day” a Vieste, dai social: “Ma le misure di prevenzione?”

Vieste, 31 dicembre 2020. Come rende noto lo stesso Comune sulla pagina istituzionale su facebook, si è svolta ieri mattina a Vieste la seconda edizione “SMART GRADUATION DAY”. Il Premio era rivolto a tutti gli studenti residenti a Vieste che hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica in Università. ‘L’iniziativa – sottolinea l’assessore Graziamaria Starace – ha come obiettivo quello di dare simbolicamente rilievo a un momento particolarmente significativo nel percorso accademico di uno studente universitario, la cerimonia di proclamazione di laurea che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si è svolta solo da remoto’. Un momento di felicità in un periodo scandito da rinunce e restrizioni.

Nei commenti non sono mancate critiche per le modalità dell’organizzazione dell’evento: “Bravi ragazzi ma estrema DELUSIONE per l’esempio dato alla comunità: niente misure di prevenzione, niente mascherine, niente distanziamento (nelle foto in allegato,ndr)!! Ho sempre apprezzato le iniziative di questa amministrazione ma in questo momento storico, trovo davvero di pessimo gusto farsi fotografare così quando ci sono tanti compaesani come me che per tutelare i viestani, hanno rinunciato a tornare in paese per le feste!!!”, scrive FLAVIA.