“Vogliamo tornare ad emozionarci, ad abbracciarci liberamente: auguri”

(STATOQUOTIDIANO, ore 17). 31 dicembre 2020. E’ dalla prospettiva che si osserva la realtà che si può delineare un bilancio di un giorno, di un mese, di un anno, di sempre.

Già dare enfasi a un numero è riduttivo per spiegare, narrare, cosa è stato il 2020 per gli italiani, per i tedeschi, per il Mondo, per i pugliesi, i lombardi, i foggiani, i baresi. Per tutti.

Il 2020 è stato l’anno della resistenza, innanzitutto. Per StatoQuotidiano: l’anno di un lavoro giornalistico immenso, di nottate passate insonni per consentire a tutti di essere informati. Un anno anche di “lotta” contro la mediocrità degli addetti ai lavori, ai quali è stata destinato il ruolo di gestione, o di decisioni, nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso. Discorso vastissimo, da destinare ad altri sedi e spazi.

Da gennaio a oggi, come e più di prima. Come e più degli altri anni.

E’ stato l’anno della resistenza di chi ce l’ha fatta, di chi ha tentato di farcela, di chi non ci è riuscito, di chi è andato avanti con emozioni discordanti: forza, pianti, sollievo, timori, speranza, stanchezza.

Ora, al netto di un anno, di un numero: 2020, 2222, 2021, 2001, vogliamo tornare ad emozionarci, a ridere, a gioire, a essere liberi. Felici, ricchi dentro.

Vogliamo tornare ad abbracciarci liberamente.

Forza, azione, gioia: tanti auguri a tutti.

Direzione StatoQuotidiano.it

