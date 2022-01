Ecco i “Cavalieri di penna” di StatoQuotidiano 2021

Manfredonia. Siamo al dodicesimo anno, con i nuovi nominativi segnalati, e altri volontariamente offertisi, per i Cavalieri di penna di StatoQuotidiano.

Come da tradizione, a fine anno e con la partenza del nuovo anno, sentiamo il dovere di ringraziare quanti hanno collaborato, sin dall’apertura, con la redazione della nostra testata giornalistica. Il ringraziamento è rivolto a chi scrive, a quanti realizzano filmati e servizi fotografici, a tutti gli operatori delle forze dell’ordine che diligentemente sono a disposizione per le nostre richieste di informazioni, a quanti ci segnalano un evento, a chi ci invia una foto-immagine.

A chi ci aiuta attraverso dei suggerimenti, a chi invia un contributo, a chi ci legge elogiandoci con un apprezzamento e anche a chi ci critica e che quindi ci aiuta a migliorarci.

A quanti ci sostengono economicamente come sponsor, come inserzionisti, come amici con libere iscrizioni. Sono per noi i ‘Cavalieri della libera stampa di Stato Quotidiano”, grazie ai quali possiamo continuare il nostro cammino di ‘Libertà editoriale’.

Un ringraziamento particolare va a: TUTTI I NOSTRI LETTORI

Ringraziamo

Maria Vittoria Lorusso – Prima donna 2021 – SERIGADGETS – Stampa serigrafica, tipografica – Pubblicità promozionale – Viale del Commercio, 31 – 71043 Manfredonia (FG);

Ines Leplay per essere la più giovane nel cast di Statoquotidiano – Europa Daniela Iannuzzi – Orta Nova (FG) Paola Lucino – Foggia Eleonora Zaccaria – editorialista, rubrica “Riccia di Mare” Julia Rita – Per l’arte fotografica Maria de Filippo – interprete; Maria Libera Di Biase – Megad – Manfredonia (FG); Marzia Anelli, collaboratrice da Foggia per meriti eccezionali per le foto spettacolari; Michela Lauriola – commercialista – Manfredonia (FG) Rosanna Olivieri, Scuola dell’infanzia paritaria ALBERO AZZURRO

Simona Stega – Manfredonia (FG) Sipontina Prencipe non solo per la cronaca sportiva e per il canto ma per la grande simpatia e determinazione che la distinguono – Manfredonia (FG) Vittoria Gentile per la rinomata preparazione e per la disponibilità – Manfredonia (FG) e le Cavaliere di Stato Donna

Agostino del Vecchio – Manfredonia (FG);

Antonello Castriotta perché dopo tanti anni di successi ama il suo lavoro sempre di più (tutto il mondo dell’auto) * CASTRIOTTA AUTO Srl –S. S. 89 – km 170.100 Manfredonia (FG);

Antonio Beverelli – giornalista freelance

Antonio Castriotta – Avvocato e giornalista

Antonio Del Vecchio – Rignano Garganico (FG); Antonio Monaco, ingegnere e collaboratore giornalista, sezione sport, per la grande penna e passione per lo sport pugliese e nazionale;

Antonio Totaro di OK Gomme, che ha saputo fare di se stesso un artigiano di qualità e un imprenditore con lo sguardo dritto nel futuro

Antonio Troiano, instancabile videoreporter, per la singolare passione per la fotografia – Manfredonia (FG)

Antonio Vuovolo – ANASTASIA GAS E DISTRIBUZIONE CARBURANTI – Viale Padre Pio, SP 5816 – Manfredonia (FG) STOP & GO di VUOVOLO ANTONIO E C. – Bar Tabacchi – Distributore benzina, gasolio, gpl – Viale Padre Pio, SP 58 – Manfredonia (FG);

Autosoccorso Stradale MANZELLA – Manfredonia (FG)

Benedetto Monaco – giornalista – Manfredonia (FG)

Bernini – Gruppo negozi della provincia di Foggia e nord barese – informatica e uffici

Bruno Guerra

Bruno La Gatta per essere il più dinamico Presidente di Eurocral Puglia Foggia Claudio Casalino – direttore commerciale, amministratore unico Istituto Vigilanza Fausto Sessa (giornalista)

Ferruccio Gemmellaro – Manfredonia (FG)

Francesco Colletta per essere un uomo dalle qualità fisiche evidentemente superiori a tutti noi – Manfredonia/Mattinata (FG)

Francesco Schiavone – Allianz – Foggia – Manfredonia (FG)

Franco Rinaldi per essere il cultore di storia e tradizione locale più amato in città –Manfredonia (FG)

Franco Trimigno – Serigadget – Manfredonia ;

Gerardo Zino per essere imprenditore creativo e avveniristico, per aver ideato iniziative brillanti che occupano oltre 83 unità lavorative; Gesuele Rosciano, dipendente statale e attivista politico; Lorna Cifaldi, madrelingua inglese, attivista politica

Gianluigi Cutillo, giornalista – Giulio Tomaiuolo – Foto Odeon – Manfredonia (FG) Giuseppe Laganella – Ischitella Gargano

Giuseppe Luigi Rinaldi – Manfredonia (FG) – Fraz. Montagna

Giuseppe Marasco – Civilis -Manfredonia (FG) Le Noci Pietro Parrucchiere per aver curato l’immagine di tanti artisti in tutta Italia – Manfredonia (FG)

Leonardo Facciorusso – AUTOCARROZZERIA FACCIORUSSO – Autocarrozzeria – Riparazione – Verniciatura Viale Padre Pio, Loc.Posta Del Fosso, – Manfredonia (FG)

Lino Troiano per essere eccellente imprenditore, presidente di società sportive Lorenzo Prencipe – professore e scrittore

Luigi Guerra – Radio Manfredonia Centro

Luigi Zino (Bramanthe)

Manzella Fratelli – Loc. Posto del Fosso – Manfredonia

Marco Bonni’ – Foggia (FG);

Mario Mazzone – Allianz – Manfredonia – Foggia

Mathias Lepay – ingegnere

Matteo Nuzziello per dare amore e professionalità all’arte fotografica – Manfredonia; FG)

Michele Lauriola – Allianz – Manfredonia – Foggia;

Michele Illiceto – professore

Michele Ionata – Manfredonia (FG); Michele La Torre, Presidente Cooperativa Santa Chiara;

Michele Pesante – Re Manfredi Pizzeria – Manfredonia (FG)

Michele Trotta – ANC Manfredonia (FG)

Michele Rinaldi – Fotografo

Nicola Di Bari – Imprenditore

Nino Sangerardi – Bari

Paolo Riccardi – Manfredonia (FG)

Pasquale dott. Ognissanti e Giovanni Ognissanti, per il rilevante e documentato apporto editoriale reso gratuitamente alla nostra testata giornalistica; Piero Russo – direttore giornale Potito Salatto, medico e imprenditore;

Raffaele Salvemini per essere un appassionato ingegnere sempre disponibile a far conoscere i progressi dell’informatica – Manfredonia (FG);

Roberto Zino, più noto come Bernini per le qualità umane e imprenditoriali, profondo conoscitore di abitudini e costumi della nostra terra

Salvatore Zino per le soluzioni informatiche distribuite in Puglia con la massima efficienza e affidabilità; Salvatore Clemente – professore

Saverio De Nittis, meritatamente premiato e insignito fotografo – Manfredonia (FG)

Vincenzo Maizzi per essere sempre pronto alle emergenze e a trasmetterci reportage – Foggia Valerio Agricola – Ischitella Gargano

Vincenzo Moccia per essere il bravo presentatore, regista e attore – Manfredonia (FG)

Vincenzo Starace – Manfredonia

Vincenzo Totaro per essere il regista plurilaureato ma di grande riservatezza – Manfredonia (FG)

Vittorio e Valerio Agricola – Ischitella Gargano

…e tutti coloro che ci hanno destinato e destinano anche un solo minuto, un post, un “like”, a StatoQuotidiano.

Un grazie a tutti, auguri sinceri per il 2022.

STAFF STATOQUOTIDIANO.IT