(NOTA STAMPA). “Dopo l’apertura nel primo Consiglio Comunale dimostrata dal Sindaco Rotice con la possibilità di modificare lo Statuto Comunale per consentire all’opposizione di poter nominare un proprio Vice-Presidente, constatiamo, senza stupore alcuno, che l’opposizione pensa di stare ancora in campagna elettorale.

Alle accuse dell’opposizione di aver imbavagliato la discussione nell’ultimo Consiglio, rispondiamo che il rispetto delle regole deve valere per tutti, anche per loro.

Ben ha fatto la Presidente del Consiglio, alla quale va tutta la nostra stima e solidarietà per gli inutili e strumentali attacchi della minoranza, a richiamare all’ordine i consiglieri, ricordando che non potevano discutere di un argomento che non era all’Ordine del giorno.

Quanto, poi, ai motivi che agitano le notti insonni della rancorosa minoranza, Vi suggeriamo di studiare prima di parlare. Impegnate le vostre energie nel proporre soluzioni agli annosi e devastanti problemi sociali ed economici, nei quali i vostri padrini politici hanno precipitato la città; venticinque anni di sinistro governo. Manfredonia ha bisogno di risollevarsi e voi, invece, gettate benzina sul fuoco nel tentativo di creare ulteriori paure e disagi. Rassegnatevi: dovrete sedere nei banchi dell’opposizione per tanti altri anni ancora.

Volevate sapere se il sindaco ha un conflitto di interessi ? potevate chiederlo al suo ex avvocato, senza far perdere tempo alla Città con inutili battibecchi da comari di strada.

Vi Suggeriamo, anche a coloro che pensano di bloccare i lavori del Consiglio per un ritardo sulla tratta Salerno – Reggio Calabria, o si sentono ancora depositari della verità della purezza e della trasparenza, che non è certo questa la via migliore per rappresentare e difendere gli interessi della collettività .

In conclusione, evitate di seguire chi pensa, con pareri bizzarri ed infondati, di ritornare alle urne per rigiocarsi una partita già persa in malo modo una prima volta”.