Rotice ai Comparti CA: “Un brindisi d’auguri illuminati da un albero di Natale”

Manfredonia (Foggia), 31/12/2021- “Last but not least. Sono le ultime ore del 2021. Da poco più di un mese sono onorato ed orgoglioso di essere sindaco della città che mi ha visto nascere, crescere ed affermarmi e per la quale stravedo. Le difficoltà non sono mancate quest’anno per Manfredonia, ma ci sono numerosi segnali di ripartenza che mi e ci devono rendere fiduciosi per il futuro.

Uno di essi é rappresentato dalle annose questioni dei Comparti CA. Ieri sera, assieme ad una rappresentanza della Giunta (Assessori all’Urbanistica Anna Trotta e al Welfare Grazia Pennella) e dei Consiglieri ho partecipato ad un momento di comunità natalizio molto inteso e significativo, un brindisi d’auguri illuminati da un albero di natale di quartiere installato nei pressi di un parco giochi, simbolo di speranza e futuro. Un’occasione per conoscere e confrontarci in loco con i residenti così come fatto in campagna elettorale e nei primi giorni d’insediamento della nuova Amministrazione comunale.

Già qualche giorno prima avevo ricevuto a Palazzo di Città una rappresentanza di residenti per tracciare con loro una road map degli interventi (ringrazio il loro referente Salvatore Clemente). Ci saranno riunioni costanti per monitorare lo stato d’avanzamento dei lavori a tutela dei cittadini. Terminare le arterie di collegamento dei Comparti alla città (iniziati in questi giorni, dopo il rilascio del permesso da parte degli uffici comunali, la strada tra il Ca2 e il Ca4), fare una ricognizione puntuale delle opere per riportarle calmierare le polizze rispetto al al reale valore dei lavori restanti, dotare la zona di servizi a partite dall’implementazione del trasporto pubblico, migliore la pulizia ed il decoro urbano (diverse specifiche operazioni sono già state svolte da Ase nei giorni scorsi). Per raggiungere questi obiettivi gli uffici del Comune di Manfredonia, unitamente al sindaco e agli assessori, sono a disposizione di cittadini e imprese per dare finalmente vivibilitá a quest’area di Manfredonia. Per il futuro si parte da qui, da questa buona prassi. Nessuno deve essere lasciato indietro”.

Lo riporta il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.