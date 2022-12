Capodanno: a Bari 20 gradi e qualche temerario fa il bagno in spiaggia

BARI, 31/12/2022 – Qualche temerario, approfittando del sole primaverile che sta accompagnando la fine del 2022 a Bari, ha fatto il bagno in spiaggia, a ‘Pane e Pomodoro’. E c’è chi ne ha approfittato anche per fare Sup, con l’ultima pagaiata dell’anno, come l’assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli: “In mare si stava splendidamente”.

Lo stesso assessore ricorda su Facebook che “la costa tra” le spiagge di “Pane e Pomodoro e Torre Quetta cambia volto soprattutto grazie allo sport. Tante associazioni nautiche di Sup e Surf troveranno casa perché saranno realizzati dei box, dei veri e propri surf storage dove poter noleggiare le tavole. Inoltre sarà realizzata un’ampia area sportiva con campo da beach soccer, quattro campi da beach tennis e beach volley, una zona con attrezzi per fare esercizi a corpo libero e due calistenici oltre nuovi chioschi, aree ludiche per bambini, un’area relax”. (ansa)