Capodanno: cosa mangiano i foggiani la sera di San Silvestro

Foggia, 31 dicembre 2022 – Capodanno è arrivato. La tradizione del fine anno in Puglia è da sempre caratterizzata da eventi, mercatini di Natale, presepi viventi, ma uno tra gli aspetti più rilevanti è sicuramente quello culinario. I pugliesi in genere amano trascorrere il cenone di San Silvestro in famiglia e in casa, con tavole piene di leccornie tipiche del luogo.

Sono davvero tanti i foggiani che decidono di trascorrere la sera di San Silvestro in compagnia dei familiari, nel tepore di una casa accogliente, magari davanti ad un caratteristico caminetto.

In Capitanata vi sono una miriade di piatti tradizionali adatti a tutti i palati.

Ecco il tipico menù pugliese che si prepara a Capodanno nella provincia di Foggia, in cui le tradizioni culinarie sono ancora molto seguite e ammirate:

Trattandosi di una cena, l’antipasto migliore che piace sia agli adulti che ai bambini consiste nelle bruschette, fette di pane abbrustolito condite con pomodori freschi, olio d’oliva e aglio strofinato.

Nel Tavoliere delle Puglie, zona ricca di grano, il pane è protagonista assoluto degli antipasti.

Tipica della zona è la minestra di pancotto, probabilmente importata nel Tavoliere dai pastori abruzzesi che, dalla regione confinante, giungevano in Puglia per pascolare gli armenti. Si mangia insaporita con ingredienti selvatici come la rucola e i marasciuoli, una pianta selvatica simile alla cima di rapa anche se dal sapore più intenso, oppure le patate.

Il primo piatto sarà un piatto di pasta, molto amata dai pugliesi.

La ricetta che va per la maggiore in questa occasione particolare è la pasta di grano arso condito con passata di pomodoro fresco e ricotta dura salata che ne esalta il gusto.

Si tratta di una pasta tipica del territorio preparata con il grano scampato alla mietitura e arso insieme alle stoppie.

Non possono mancare assolutamente i tradizionali “turcnidd” (budella di agnello condite con prezzemolo, formaggio e animelle) sono piatti prelibati per i pugliesi della provincia di Foggia. Naturalmente non mancano a tavola lo zampone e il cotechino, serviti a tavola con un contorno di lenticchie, simbolo di prosperità e buon auspicio economico.

Altro piatto tipico è la “pideja“, pancetta d’agnello ripiena di uova, pecorino e prezzemolo.

I più tradizionalisti consumano invece pesce a Capodanno, con i frutti di mare o altri esemplari cotti, crudi o fritti.

La cena termina con i dolci natalizi, spesso realizzati a mano dalla padrona di casa.

(Fonti web: lamia-puglia.com, lagazzettadellemedie13.wordpress.com)