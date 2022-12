“Essere riserve di amore”: così papa Benedetto XVI salutò l’Opera di San Pio

A pochi minuti dalla notizia della morte del Papa emerito, padre Franco Moscone, attuale presidente di Casa Sollievo e arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, ha espresso così il cordoglio suo e della Chiesa Locale per la scomparsa del pontefice emerito: “Col suono delle campane, che esprime l’unità della nostra Chiesa Locale si accompagni la preghiera e la gratitudine di tutti i nostri cuori di discepoli del Signore Crocifisso e Risorto per il dono di grazia che è stato il magistero di Papa Benedetto! Che tutti impariamo ad attingere alla “Luce della fede” per attraversarne ogni giorno la “Porta”: Cristo Via, Verità e Vita!”.

Il Papa emerito si è spento oggi, sabato 31 dicembre, alle 9.34, nella sua residenza in Vaticano. Aveva 95 anni. Giovedì 5 gennaio in Piazza San Pietro si terrà la cerimonia funebre presieduta da Papa Francesco.