FOGGIA, 31/12/2022 – “Dal 10 gennaio 2023, ogni martedì potrai andare e tornare in giornata da Milano. Parti alle 8.00 da Foggia. Parti alle 20.00 da Milano. Forza Gino Lisa!”. Lo ha annunciato sui social il Comitato Vola Gino Lisa

A Milano, Torino, Potenza e anche a Foggia è decollata da qualche giorno la pubblicità di Lumiwings. La compagnia aerea greca che esercisce i collegamenti tra Foggia con Milano Malpensa e Torino ha iniziato a promuovere i voli anche con questa modalità di advertising per strada. Lumiwings sta volando con sei voli alla settimana tra Milano Malpensa e Foggia, due i collegamenti da Torino verso la Capitanata. Molti studenti e lavoratori dal Nord sono scesi in questi giorni in Puglia e Basilicata per le feste Natalizie.