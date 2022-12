I due Papi. Il film Netflix che racconta il rapporto tra Benedetto XVI e Francesco

Statoquotidiano.it, 31 DICEMBRE 2022 – Alla morte di un Papa segue sempre la stessa domanda: “Chi sarà il prossimo?”. Salute permettendo, per un bel po’ questa domanda non ce la dovremmo ancora fare.

Ma Benedetto XVI, 265° Papa della Chiesa Cattolica, è spirato questa mattina e per la prima volta nella storia, a meno di cambiamenti, sarà il suo successore a celebrarne le Esequie. Francesco e Benedetto, Argentina e Germania, progressismo e conservatorismo: le due anime della Chiesa che in centinaia di anni si sono scontrate, arrivando ad un 2013 che ha scritto la storia, in un turbinio di scandali, promesse, confessioni, dichiarazioni.

Un po’ complicato spiegare tutto, ma nel 2019 ci ha pensato un altro sudamericano (il brasiliano Fernando Meirelles) a raccontare questa dicotomia personificata: esce su Netflix “I due Papi”, la storia del rapporto tra Joseph Ratzinger e Jorge Bergoglio, cardinali e papi, ma prima di tutto uomini.

Come quasi tutti i film, la storia raccontata è quasi completamente romanzata, ma non si può non riconoscere un incredibile lavoro di studio e preparazione, analisi dei passati e dei presenti dei due uomini, ricostruendo una finzione il cui confine con la realtà però è invisibile e quasi sempre impercettibile; sarebbe molto romantico pensare che, nella costruzione dell’astratto, si sia dipinta la verità.

La morte di Giovanni Paolo II, il freddo incontro tra i due cardinali, l’elezione di Benedetto sono i preamboli di un film che punta all’introspezione dei due uomini e all’amicizia, sentimento d’amore che ricongiunge le due anime, mai veramente nemiche.

La scelta degli attori è essa stessa segno della maturità delle conversazioni: Anthony Hopkins ( Hannibal, per i pochi che non lo conoscono) e Jonathan Pryce (007, Pirati dei Caraibi e il Trono di Spade) riescono, grazie alla loro decennale esperienza sfociata in una sorprendente alchimia, a raccontare, dipingere, confessare due uomini, non due religiosi. Due persone con enormi responsabilità che hanno sulla coscienza il loro coinvolgimento nelle fasi storiche più buie della storia. Accuse di pedofilia a preti e vescovi, Vatileaks, l’allontanamento dei fedeli, il presunto collaborazionismo con regimi dittatoriali.

Al dramma si contrappone il comico, nel miglior segno del campanilismo continentale: wurstel bianchi, musica classica, pizza, tango e calcio che strappano sorrisi inaspettati.

Il passato dei due uomini rappresenta i loro peccati più dolorosi, ma anche il punto di partenza per un percorso di confessione ed espiazione, non sempre per la via più facile o quella voluta. Voglio tranquillizzare i più scettici, I due Papi non è affatto un film improntato sulla catechesi, sulla teologia o l’indottrinamento cristiano, ma il racconto di due esseri umani che riescono a criticarsi e criticare, ma il cui amore comune li porta a raggiungere il pilastro portante dell’intero film: una vera amicizia.

A cura di Piercosimo Zino