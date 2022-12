Mamma uccisa ad Apricena: fondo di 10mila euro per orfani vittime di femminicidio

FOGGIA, 31/12/2022 – Diecimila euro per aiutare gli orfani delle vittime di femminicidio nel territorio comunale. È l’inizio di un programma di azioni mirate a sostenere chi ha sofferto simili tragedie, che la giunta municipale di Apricena ha deciso di avviare in seguito alla morte violenta, avvenuta il 16 dicembre scorso, di una giovane concittadina, mamma di tre figli, per cui è accusato il marito.

Nella delibera di giunta, approvata il 22 dicembre, si legge che «è volontà dell’amministrazione comunale dare un segno tangibile alla lotta contro il femminicidio, che continua a rappresentare un vero e proprio allarme sociale, attraverso iniziative concrete volte al sostegno degli orfani di vittime di femminicidio, ed al contrasto della violenza sulle donne nell’ambito territoriale comunale».

A tal fine, prosegue l’atto, l’amministrazione ha inteso «prevedere un capitolo di spesa in bilancio da dedicare agli orfani di vittime di femminicidio nell’ambito del territorio comunale, minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti, garantendo loro, direttamente o indirettamente, l’accesso ad un contributo economico al fine di sostenerli nel percorso di studio, formazione, di crescita ed inserimento sociale e culturale, in quanto trattasi di “vittime secondarie” ad alto rischio post traumatico». Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.