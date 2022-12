Martina Zerulo e il futuro da scrivere. La tennista sipontina: “A febbraio torno in campo”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 31 dicembre 2022. Un nuovo look, con un taglio sbarazzino e tanta voglia di tornare presto in campo.

Martina Zerulo sipontina di nascita e americana d’adozione, è tornata a Manfredonia, come di consueto, per ritrovare famiglia ed amici, in occasione delle festività natalizie e per coccolare il suo nipotino. Il 2022 è stato un anno importante per la sua vita.

L’ex ragazzina prodigio del tennis, che iniziava alla Salvemini con il tecnico La Forgia, è ormai una donna affermata con sfide e stimoli importanti. Dal 2020 vive stabilmente in Oklahoma, dove ha conseguito la laurea, una scelta assennata che dimostra la maturità della giovane campionessa della racchetta.

Delle noie fisiche alla schiena, poi un duplice intervento chirurgico e ora un giusto percorso riabilitativo, l’hanno costretta ai box e lontana dai campi dei college universitari e del circuito. In giro per il mondo porta con sé il supporto dei tanti manfredoniani, orgogliosi della propria concittadina, che sperano nel prossimo futuro di poterla ammirarla e tifare per lei in palcoscenici importanti.

Disponibile e cortese, come sempre, ai nostri microfoni, ci ha parlato della sua passione, della sua carriera, del futuro ancora da scrivere. Nei suoi occhi traspare la determinazione di arrivare “pur rimanendo con i piedi ben ancorati per terra”. Il suo sogno tennistico è competere ai massimi livelli e diventare una top 25-50 al mondo.

Dotata di un fisico atleticamente possente ci rivela che ha una particolare ammirazione per Caroline Garcia, tennista francese, attualmente 4° nella classifica del tennis mondiale e per Roger Federer. Tra gli italiani scommette su Lorenzo Musetti, visto in grande ascesa. Tra le tante esperienze nella sua attuale vita statunitense anche il ruolo da coach, che le ha riservato delle belle soddisfazioni.

Nell’imminente 2023 determinanti saranno gli step per la sua carriera sportiva: a febbraio, un consulto per l’ok medico a riprendere a giocare, nel prossimo mese di maggio, il completamento del proprio percorso di studi, con la laurea specialistica in marketing e subito dopo, con il maestro Pozzi che la segue costantemente e con il supporto di papà Enzo e dell’intera famiglia, le giuste valutazioni per una difficile e ponderata decisione verso il professionismo.

A cura di Antonio Monaco, 31 dicembre 2022