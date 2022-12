Paolo Fox e l’oroscopo 2023: «Sarà l’anno della spiritualità (e dello yoga). In amore vincono Pesci e Toro»

Sembra il responso delle elezioni, più che l’oroscopo.

«Due transiti sono molto importanti: a metà maggio, Giove, pianeta dell’espansione, entra in Toro, segno della tradizione, e ci rimane un paio d’anni; a marzo, Saturno, pianeta del dovere e protettore del suolo agricolo e dell’ambiente, entra per un anno in Pesci, segno anch’esso conservatore. Sentiremo il desiderio di una vita meno drogata dai consumi, più semplice, di lasciare le città per i paesini, di coltivare l’orto».

E rigore e austerity sarebbero imputabili non solo alla guerra ma ai pianeti?

«A Giove in un segno di terra e a Saturno portatore di regole che entra nel segno del misticismo, cosa che esprime ricerca di spiritualità: tanti avranno bisogno di credere in qualcosa, di staccarsi da una realtà che non piace e esplorare religioni, filosofie, discipline fatte anche di precetti. Molti abbracceranno la fede o faranno yoga. È anche una nuova, positiva, ricerca di un’etica. Però, dato che il Pesci tende a rifugiarsi nel sogno, chi è meno consapevole potrebbe buttarsi in relazioni virtuali o nel metaverso… Naturalmente, ciò che accade è soggettivo, le mie non sono previsioni, ma indicazioni».