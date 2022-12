Paura nel Foggiano: anziano minaccia il figlio e poi spara in aria

FOGGIA, 31/12/2022 – Paura nel pomeriggio a Ordona, nel Foggiano, dove un uomo di 85 anni ha esploso un colpo di fucile in aria prima di essere bloccato dai carabinieri. È successo in via Irpinia, nei pressi del Comune.

L’anziano ha infranto la vetrata del panificio di suo figlio con il calcio del fucile e poi ha esploso in aria un colpo di arma da fuoco. Nel frattempo, suo figlio si è riparato nel retrobottega. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno disarmato il pensionato e lo hanno condotto in caserma. La sua posizione è al vaglio degli investigatori e del personale medico. Secondo indiscrezioni, alla base del gesto ci sarebbero screzi per motivi economici. Lo riporta Norbaonline.