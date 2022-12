Rivoluzione per il settore personale del Comune di Lucera

Lucera (Fg), 31 dicembre 2022 – Nuove assunzioni, stabilizzazioni, progressioni verticali ed aumento delle ore per i dipendenti in servizio. L’Amministrazione Pitta, come annunciato nel programma elettorale, ci mette anima e cuore per una rivisitazione e valorizzazione della pianta organica di Palazzo Mozzagrugno, da anni allo stremo.

La pianta organica del Comune di Lucera all’atto dell’insediamento dell’Amministrazione Pitta era ricca di criticità sottovalutate e mai affrontate dalle precedenti Amministrazioni – dichiara L’Assessore al personale Alfonso Trivisonne- .

Sin dal primo giorno ci siamo attivati affinché la Città di Lucera potesse avere una effettiva dotazione organica all’altezza delle aspettative dei nostri cittadini. Secondo l’Assessore al Personale, per costruire il futuro di una Città c’è la necessità di avere una macchina idonea a dare risposta alle richieste di servizi ed è questo il nostro principale obiettivo.

“Rinvigorire la pianta organica dell’Ente e valorizzare le professionalità già presenti – afferma il Sindaco, Giuseppe Pitta – è l’unico modo per rendere la nostra Città al passo con i tempi e mettere l’Amministrazione nelle condizioni di pianificare e costruire il futuro dei nostri concittadini. La mia Amministrazione ha ereditato una situazione legata al personale a dir poco disastrosa. Sin dal primo giorno ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo affrontato il problema con il piglio e la dedizione necessari per superare uno dei più gravi problemi della nostra municipalità, problema dal quale dipendono molti dei risultati che tutti noi auspichiamo”.

A tutte le assunzioni messe a segno nel del 2021 (Un Dirigente Tecnico a tempo indeterminato, 2 categorie C tecniche, 4 categorie C amministrative- contabili, n. 2 categorie C a Comando) si aggiunge il restyling dell’anno in corso, completato il 31 dicembre, e più precisamente:

– stabilizzazioni di n. 5 categorie D nel settore dei servizi alla persona;

– assunzioni di n. 3 categorie D;

– assunzioni di n. 5 categorie C;

– assunzione di n. 1 categoria D nell’ambito della Polizia Locale (alla quale verrà assegnato il ruolo di vertice del comando);

– assunzione di n. 1 categoria C nell’ambito della Polizia Locale;

– progressioni verticali per n. 4 unità lavorative da anni al servizio della nostra Città;

– assegnate risorse per l’aumento delle ore al personale part time già in servizio presso il Comune di Lucera.

Una vera e propria rivoluzione positiva e necessaria che continuerà negli anni a venire con la stagione dei concorsi che verranno banditi dal Comune di Lucera.

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Pitta