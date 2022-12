Un progetto di ampio respiro che nel tempo serva per gettare le basi per la crescita di una nuova e inclusiva classe dirigente, capace di rappresentare i territori, sempre più marginalizzati dalle scelte politiche. In tale contesto sarebbe stata una strategia vincente l’individuazione della figura di un candidato alla Presidenza della Provincia di Foggia. Con molto rammarico, purtroppo, dopo diversi ma infruttuosi incontri, devo constatare che è stato impossibile trovare una coerente soluzione politica.