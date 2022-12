CERIGNOLA (FOGGIA), 31/12/2022 – Tragico incidente stradale nella serata di ieri a Borgo Tressanti, nelle campagne tra Cerignola e Zapponeta. Un uomo di circa 50 anni è morto dopo che la sua auto è finita fuori strada, lungo la SP 75.

Per cause da accertare, la vettura è finita nei campi e la vittima è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e il 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Lo riporta Norbaonline.