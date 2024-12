"Bombe Sinner" e petardi letali: sequestri record a poche ore dal Capodanno. Scatta l’allerta massima

Con l’avvicinarsi della notte di San Silvestro, le forze dell’ordine italiane hanno intensificato i controlli per arginare la diffusione di fuochi d’artificio illegali, garantendo così la sicurezza pubblica. Il bilancio delle operazioni su scala nazionale si traduce in sequestri record e numerosi arresti, confermando l’attenzione massima verso un fenomeno che, ogni anno, rappresenta una minaccia concreta per cittadini e animali.

Operazioni e Sequestri: La Mappa dell’Intervento

In diverse regioni del Paese, le autorità hanno portato a termine operazioni mirate, con risultati significativi.

Campania – A Napoli, l’operazione “Capodanno Sicuro” condotta dalla Guardia di Finanza ha portato al sequestro di oltre tre tonnellate di botti illegali. Quattro persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione e traffico illecito di materiale esplosivo.

Molise – A Campobasso, la Polizia ha messo a segno il più grande sequestro degli ultimi vent’anni: dieci quintali di fuochi d’artificio detenuti illegalmente in un esercizio commerciale.

Lazio – A Roma, una base di smercio di fuochi clandestini è stata scoperta in un bar del quartiere Corviale. Le forze dell’ordine hanno confiscato cinque quintali di botti.

Veneto – A Padova, la Guardia di Finanza ha sequestrato 150.000 articoli pirotecnici irregolari, ricevendo il plauso delle autorità locali per l’azione preventiva.

Divieti e Ordinanze: Le Città che Dicono No ai BottiNumerosi comuni italiani hanno già emanato ordinanze per limitare o vietare l’uso di botti durante la notte di Capodanno.

Milano – Introdotte zone rosse con divieto assoluto di esplosioni pirotecniche.

Bologna – Accesso limitato a Piazza Maggiore, per evitare incidenti durante i festeggiamenti.

Roma, Firenze e Torino – Ordinanze severe vietano l’uso di botti in tutto il territorio comunale. Multe salate e controlli intensificati sono previsti per i trasgressori.

Fuochi d’Artificio: I Consigli per Festeggiare in SicurezzaPer garantire una notte di festa senza incidenti, è fondamentale seguire alcune regole pratiche.

Acquisto Responsabile – Scegliere fuochi d’artificio solo da rivenditori autorizzati, verificando che riportino il marchio CE, che attesta la conformità agli standard di sicurezza europei.

Utilizzo Corretto – Accendere i botti all’aperto e in luoghi distanti da persone, animali, edifici e materiali infiammabili. Evitare di dirigere i fuochi verso abitazioni o passanti.

Precauzioni di Sicurezza – Non tentare di riaccendere fuochi difettosi e mantenere una distanza di sicurezza adeguata. In caso di malfunzionamento, attendere 20 minuti prima di smaltire l’articolo in acqua.

Supervisione Adulta – I fuochi devono essere utilizzati esclusivamente da adulti responsabili, lontano dalla portata dei bambini.

Il contributo dei cittadini è cruciale per prevenire incidenti. Segnalare vendite sospette o utilizzi illeciti di botti può fare la differenza. La cooperazione tra popolazione e forze dell’ordine assicura un Capodanno sicuro, permettendo a tutti di celebrare l’arrivo del nuovo anno in serenità.