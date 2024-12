Bonus anziani da 850 euro: domande al via dal 2 gennaio 2025

Ecco requisiti, modalità e scadenze per ottenere l’integrazione all’assegno di accompagnamento

A partire dal 2 gennaio 2025, sarà possibile presentare domanda per il nuovo bonus da 850 euro mensili destinato agli anziani over 80 non autosufficienti. La misura, inserita nella legge delega sulla non autosufficienza approvata lo scorso marzo dal Consiglio dei ministri, rappresenta un’integrazione all’assegno di accompagnamento già erogato.

La sperimentazione proseguirà fino al 31 dicembre 2026, con uno stanziamento complessivo di 500 milioni di euro, ripartiti in 250 milioni per ciascuno dei due anni.

Requisiti per accedere al bonus

Per poter beneficiare del contributo, i richiedenti dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

Età superiore agli 80 anni

Condizione di non autosufficienza

ISEE non superiore a 6.000 euro

Modalità di utilizzo del bonus

L’importo mensile potrà essere utilizzato per:

Pagare lavoratori domestici impiegati in attività di cura e assistenza, purché regolarmente assunti.

impiegati in attività di cura e assistenza, purché regolarmente assunti. Acquistare servizi di assistenza forniti da imprese specializzate e qualificate nel settore sociale.

Le due opzioni sono alternative e il beneficio decade nei seguenti casi:

Cessazione dell’indennità di accompagnamento

Variazione dell’attestazione ISEE

Mancato utilizzo dell’importo per le finalità previste

Come presentare la domanda

Le richieste potranno essere inoltrate tramite i canali ufficiali a partire dal 2 gennaio 2025. I dettagli operativi e le piattaforme per l’invio delle domande saranno resi noti nelle prossime settimane.

Il bonus rappresenta un supporto concreto per le famiglie e gli anziani in condizioni di fragilità, con l’obiettivo di garantire assistenza continuativa e migliorare la qualità della vita.