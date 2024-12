Un evento raro che potrebbe essere visibile anche a basse latitudini la notte del 31 dicembre. Ecco come e dove ammirarlo.

Se i fuochi d’artificio non sono nei vostri piani per la notte di Capodanno, rivolgete lo sguardo al cielo: l’aurora boreale potrebbe regalare uno spettacolo straordinario sull’Italia il 31 dicembre, con possibilità di ammirarla anche durante le prime ore del nuovo anno.

Secondo quanto riportato dallo Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA, l’aurora boreale potrebbe essere visibile anche a latitudini insolitamente basse, coinvolgendo potenzialmente ampie aree del Nord e del Centro Italia. Le probabilità di osservazione aumentano man mano che ci si sposta verso le regioni settentrionali, ma il fenomeno potrebbe apparire anche più a sud in condizioni favorevoli.

Un evento solare eccezionale

L’aurora boreale prevista per la notte di Capodanno è il risultato di una forte attività solare registrata nel weekend precedente. Due espulsioni di massa coronale (CME) stanno infatti viaggiando verso la Terra e si prevede che colpiranno il nostro pianeta tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Il SWPC ha emesso un’allerta per una tempesta geomagnetica di livello G3 (forte) nella notte di San Silvestro, mentre per il giorno di Capodanno si prevede una tempesta più lieve di livello G1.

Le tempeste geomagnetiche vengono classificate su una scala che va da G1 a G5, dove G1 rappresenta il livello più basso e G5 il più intenso. Una tempesta G3, come quella prevista, può generare disturbi nei sistemi radio, nei satelliti e persino interferenze lievi nelle reti elettriche, ma senza causare problemi significativi per la popolazione.

Quando e come osservare l’aurora boreale in Italia

Per chi spera di vedere l’aurora boreale nella notte di Capodanno, il momento ideale per l’osservazione sarà tra le 22:00 e le 2:00, quando il livello di attività geomagnetica raggiungerà il picco. Questo intervallo coincide con il periodo di maggiore oscurità, fornendo il contrasto perfetto per ammirare il fenomeno.

È consigliabile allontanarsi dalle città e cercare luoghi con scarso inquinamento luminoso per aumentare le possibilità di avvistamento. Le aree collinari o montuose del Nord Italia, così come le zone più remote e meno urbanizzate, saranno i luoghi migliori per tentare di osservare l’aurora.

Come si forma l’aurora boreale

L’aurora boreale è causata dall’interazione tra le particelle cariche provenienti dal vento solare e il campo magnetico terrestre. Queste particelle si scontrano con gli atomi di ossigeno e azoto presenti nell’atmosfera, producendo spettacolari fasci di luce visibili dalla superficie terrestre.

Secondo il Jet Propulsion Laboratory della NASA, l’altitudine a cui avvengono queste collisioni determina il colore dell’aurora. Il verde, il più comune, si manifesta tra i 96 e i 240 km di altitudine, mentre il rosso, più raro, si verifica a quote superiori ai 240 km. Il blu e il viola compaiono invece più in basso, sotto i 96 km, a seguito dell’interazione con l’azoto.

Perché l’aurora boreale di Capodanno sarà speciale

L’apparizione dell’aurora boreale a latitudini così basse è un fenomeno piuttosto raro e si verifica solo in presenza di intense tempeste geomagnetiche. Osservare questo spettacolo dalla propria città, senza dover viaggiare verso i circoli polari, rappresenta un’opportunità straordinaria e irripetibile per gli appassionati di astronomia e per chi desidera salutare il nuovo anno in modo unico.

La notte del 31 dicembre, alzate lo sguardo: l’aurora boreale potrebbe offrirvi un Capodanno indimenticabile.

