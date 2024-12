Discorso di fine anno del Generale Giuseppe Marasco. "Nel 2025, uniti per sentirsi parte di qualcosa di grande"

Manfredonia, 31 dicembre 2024 – Il Generale Giuseppe Marasco, Capogruppo Consigliere Comunale, ha pronunciato il suo tradizionale discorso di fine anno, rivolgendosi ai suoi oltre centomila follower sui social. Con un messaggio che tocca i temi della speranza, della comunità e dell’impegno per il futuro, Marasco ha invitato tutti a riflettere sulle sfide globali, ma anche sulla forza del cambiamento collettivo.

“Abbiamo vissuto periodi difficili”, ha esordito Marasco, ricordando la pandemia globale che ha segnato profondamente gli ultimi anni, il periodo di commissariamento del Comune di Manfredonia e le continue difficoltà legate alle guerre e ai cambiamenti climatici. “Nonostante la complessità del mondo in cui viviamo, non dobbiamo mai dimenticare che non siamo soli”, ha proseguito il consigliere comunale. “Siamo una comunità, e proprio attraverso il nostro impegno collettivo possiamo portare un cambiamento significativo. Non siamo solo individui, ma ingranaggi fondamentali in un sistema che può migliorare il mondo, a cominciare dalla nostra città.”

Il Generale ha esortato tutti a “sentirsi parte di qualcosa di grande”, ad aprire il proprio cuore alla consapevolezza, al dialogo e alla curiosità. “Dobbiamo rallentare i ritmi frenetici delle nostre vite, riconnetterci con noi stessi, con gli altri e con la natura”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza di un ritorno alla riflessione profonda e alla connessione con il mondo che ci circonda. Marasco ha poi parlato della scienza, auspicando che nel 2025 possa fare passi decisivi nella difesa del Pianeta. “L’urgenza del cambiamento, alimentata dalla crescente consapevolezza dell’impatto umano sull’ambiente, deve trasformarsi in azioni concrete, immediate, qui e ora”, ha sottolineato. “Solo con un’azione tangibile e tempestiva possiamo sperare di fermare il deterioramento del nostro ecosistema.”

Infine, il Capogruppo ha espresso il suo desiderio di pace, auspicando la cessazione dei conflitti che affliggono numerosi Paesi del mondo. “Non vi sarà mai sostenibilità senza la concordia tra i popoli”, ha dichiarato. “Spero che nel 2025 la pace possa prevalere, perché solo con la fine della guerra potremo costruire un futuro migliore.” Concludendo, Marasco ha augurato a tutti un anno all’insegna della conoscenza: “Auguro a tutti di avere sete di conoscenza, perché solo conoscendo possiamo davvero fare del bene al nostro mondo e alla nostra città di Manfredonia.” Un augurio di speranza e di impegno per il futuro che segna l’inizio di un nuovo anno e invita tutti a un impegno attivo per un cambiamento positivo.