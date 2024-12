ANSA. Barletta, 31 dicembre 2024 – Una donna di 74 anni di Margherita di Savoia ha donato fegato e cornee all’ospedale di Barletta. Il consenso è stato dato dal marito e dal figlio, ai quali va “il nostro abbraccio e pensiero”, ha dichiarato Tiziana Dimatteo, direttrice della Asl Bat.

Il fegato è stato prelevato da un’equipe del Policlinico di Bari, mentre le cornee sono state inviate alla Banca degli occhi di Mestre grazie al coordinamento trapianti.

Questa è la tredicesima donazione d’organi del 2024 per la Asl Bat e la quarta per l’ospedale di Barletta. “La nostra provincia si distingue per generosità”, ha detto Giuseppe Vitobello, responsabile trapianti della Asl. Andria, Barletta e Bisceglie sono stati punti strategici per la Puglia.

Nel 2024 sono state realizzate 13 donazioni multiorgano, con una media di 35 donatori per milione di abitanti, a fronte dei 18 della media regionale. Le cornee prelevate sono state 190, pari a circa 500 per milione di abitanti, posizionando il territorio tra i più virtuosi d’Italia.

Vitobello ha ringraziato il personale del coordinamento trapianti e gli ospedali della Bat per il loro impegno costante, fondamentale per questi risultati.