HOUSING FIRST. "8 appartamenti a disposizione di famiglie fragili per ripartire"

Inizierà con una buona notizia il nuovo anno per le 8 famiglie cerignolane che prenderanno possesso degli altrettanti mini-appartamenti realizzati dal Comune di Cerignola, all’interno del complesso di edilizia residenziale pubblica di San Samuele, e gestiti dalla coop sociale Albachiara.

Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le unità abitative sono state ristrutturate, rifunzionalizzate e messe in condizione di accogliere, complessivamente, fino a 28 persone componenti di nuclei familiari seguiti dai Servizi sociali comunali, perché gravati da indigenza, fragilità o disabilità gravi.

Saranno accolti per un periodo minimo di 6 mesi e per non più di 24 mesi durante i quali beneficeranno del supporto offerto dalla coop Albachiara, il cui obiettivo è favorire il raggiungimento dell’autonomia economica.

Gli appartamenti sono tutti dotati di cucina, elettrodomestici, arredi di base e dei basilari servizi di domotica. L’investimento complessivo ammonta a 750.000 euro.

“È il risultato dell’efficace utilizzo dei fondi PNRR ottenuti dal Comune di Cerignola, in questo caso con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e metterlo a disposizione delle persone più deboli”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Michele Lasalvia. “È importante anche sottolineare che le opere sono state realizzate nei tempi previsti dal cronoprogramma, così da consentire l’attivazione dei servizi di supporto, anche questi finanziati dal PNRR fino al 31 marzo 2026”.

“L’housing first è un progetto importante sotto il profilo sociale, perché offre alle famiglie economicamente fragili un’alternativa al mercato immobiliare”, aggiunge la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali Maria Dibisceglia. “L’assegnazione dell’appartamento è, però, solo il primo passo compiuto lungo il percorso tracciato dai Servizi sociali, di concerto con gli operatori della coop Albachiara, per giungere all’autonomia finanziaria. Grazie al lavoro svolto dagli uffici, abbiamo già individuato i nuclei familiari che di qui a qualche settimana abiteranno gli appartamenti e potranno trovare la serenità necessaria ad affrontare e, speriamo, superare le difficoltà”.