Manfredonia. Con l’arrivo del nuovo anno, l’Amministrazione Comunale di Manfredonia lancia un appello alla cittadinanza, invitando a festeggiare in modo consapevole e rispettoso, sia per la sicurezza delle persone che per quella degli animali.

In una nota congiunta, Mariarita Valentino, Assessora all’Ambiente, e Alfredo De Luca, Presidente della Commissione Ambiente, hanno sottolineato l’importanza di un passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo anno che sia festoso ma anche attento alle necessità di tutti.

“Il mio auspicio è che il passaggio al 2025 sia un momento di consapevolezza”, ha dichiarato l’Assessora Valentino. “Invito tutti a evitare l’uso di botti e petardi, che non aggiungono nulla ai festeggiamenti e che possono creare disagio e paura negli animali, i nostri amici più preziosi.”

L’Amministrazione ha invitato i cittadini a celebrare in modo sereno, con gesti simbolici come un brindisi o una stella luminosa nelle mani di un bambino, per garantire tranquillità anche agli animali, che spesso soffrono a causa del rumore e dei rischi associati ai fuochi d’artificio.

Un messaggio chiaro e caloroso, che invita alla riflessione e a un inizio di anno all’insegna del rispetto e della consapevolezza collettiva.