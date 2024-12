Clima teso durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Manfredonia.

Ugo Galli, consigliere di minoranza, ha lasciato l’aula definendo l’accaduto come “la tirannide assoluta a Palazzo San Domenico”.

La decisione di Galli è maturata a seguito del rifiuto di discutere un punto da lui proposto all’ordine del giorno, relativo alla questione del personale comunale. Già dal mese di settembre, il consigliere aveva sollecitato l’istituzione di una commissione speciale incaricata di monitorare eventuali anomalie e disparità nel trattamento del personale. Tuttavia, l’argomento non ha trovato spazio nel dibattito consiliare.

Visibilmente amareggiato, Galli ha denunciato l’atteggiamento autarchico dell’amministrazione, sottolineando come una simile chiusura al confronto non si fosse mai verificata nella storia politica locale. “Mi è stato negato il diritto di parola su un tema cruciale. Questo rappresenta un atteggiamento fortemente antidemocratico che non posso accettare”, ha dichiarato Galli, motivando così l’abbandono dell’aula.

Nonostante l’accaduto, il consigliere ha espresso la speranza che in futuro possa esserci maggiore apertura al dialogo e al confronto costruttivo.