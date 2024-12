Salvatore Mazzamurro. Un anno di impegno per la Comunità di Foggia e i giovani di Manfredonia

Con il passaggio all’anno nuovo, Salvatore Mazzamurro, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Sant’Orsola – Casa dei Giovani di Manfredonia, saluta la comunità della provincia di Foggia, facendo un bilancio del suo impegno sociale e dei risultati raggiunti nel corso dell’anno. Mazzamurro ha dedicato oltre 20 anni della sua vita a supportare le famiglie, i giovani e le persone in difficoltà, portando avanti numerosi interventi a favore della legalità, dell’integrazione e della solidarietà sociale.

“Concludo un anno difficile, ma soddisfacente, che mi ha visto impegnato in oltre 700 interventi, non solo nella mia città di Manfredonia, ma in tutta la provincia di Foggia,” ha dichiarato Mazzamurro, ricordando come, anche quest’anno, le sue azioni si siano concentrate su un’area molto delicata, quella della povertà e dell’emarginazione sociale. “Un impegno che ha toccato numerosi aspetti, dalla promozione dell’integrazione dei giovani alle azioni di contrasto alla marginalizzazione e alla criminalità, in particolare nelle zone più difficili come Foggia, Borgo Mezzanone e Stornara.”

Un aspetto fondamentale del lavoro di Mazzamurro è stato l’impegno nella legalizzazione delle aree a rischio, trasformando quello che erano veri e propri ghetti della criminalità in spazi di integrazione sociale. “Pur affrontando difficoltà e rischi, abbiamo portato avanti il nostro lavoro con coraggio e determinazione,” ha aggiunto. “La mia presenza in queste zone ha sempre avuto una funzione di ‘freno’ rispetto alla violenza e alla illegalità, cercando di proteggere i più vulnerabili e favorire la convivenza pacifica tra le diverse comunità.”

Mazzamurro ha sottolineato con orgoglio il successo di oltre cinque progetti di integrazione sociale, portati a termine senza alcun supporto politico, ma grazie alla sinergia con le comunità locali, le istituzioni e i privati. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di agire per il bene collettivo, senza chiedere nulla in cambio, se non la partecipazione e l’impegno di tutti,” ha spiegato. “Non voglio fare promesse politiche, ma posso dire che il lavoro svolto finora ha migliorato la vita di tante persone.”

Il legale rappresentante dell’Associazione Sant’Orsola ha inoltre espressamente ringraziato tutte le istituzioni e i cittadini che hanno collaborato con lui in questi anni. “Il mio lavoro è stato possibile solo grazie alla forza del territorio, alla collaborazione di tanti attori locali e alla fiducia che le persone hanno riposto in me,” ha detto.

Nonostante il suo impegno a Manfredonia si concluda per ora, Salvatore Mazzamurro ha assicurato che continuerà a seguire da vicino la situazione sociale della provincia, anche se si trasferirà temporaneamente a Roma per alcuni impegni professionali. “Manfredonia e la provincia di Foggia resteranno sempre nel mio cuore. La lotta per il benessere delle persone, soprattutto dei giovani, non finirà mai.”

Mazzamurro ha concluso il suo saluto con un augurio per il nuovo anno. “Spero che il 2024 porti un periodo di riflessione, di pace e di solidarietà. La speranza è che tutti, in particolare i giovani, possano essere protagonisti di un cambiamento positivo, basato sul rispetto e sull’altruismo.”

Concludendo l’intervento, il Dr. Salvatore Mazzamurro ha ribadito l’importanza di continuare a lottare per i diritti dei più fragili e promuovere iniziative che possano favorire la crescita della comunità in un clima di unità e cooperazione.