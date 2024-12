San Giovanni Rotondo accoglie il 2025: Il Cremlino protagonista del Capodanno in Piazza

La città si prepara a salutare il nuovo anno con una grande festa in piazza. Martedì 31 dicembre, Piazza dei Martiri diventerà il cuore pulsante delle celebrazioni per il Capodanno 2025, culminando con l’esibizione dell’attesissimo special guest: Il Cremlino, artista noto per la sua partecipazione a X Factor. La serata prenderà il via alle ore 22:30 con un DJ set, che animerà l’attesa con ritmi coinvolgenti e un’atmosfera di festa. Il momento clou sarà alle 00:30, quando Il Cremlino salirà sul palco per regalare al pubblico uno spettacolo energico e originale, arricchito da proiezioni video e contaminazioni artistiche che ne caratterizzano lo stile eclettico.

«Invitiamo tutti a unirsi a questa grande festa – ha dichiarato il sindaco Filippo Barbano –. Il Capodanno in Piazza è un’occasione speciale per celebrare l’inizio del nuovo anno con gioia e condivisione, unendo cittadini e visitatori in un grande abbraccio caloroso. Ringraziamo chi ha contribuito alla realizzazione di questo evento». Anche l’assessore al Turismo e Cultura, Gennaro Tedesco, ha sottolineato l’importanza della serata: «Il Capodanno in Piazza è un momento di convivialità e accoglienza anche per i turisti che scelgono San Giovanni Rotondo per le festività. Abbiamo voluto un artista capace di sorprendere e coinvolgere il pubblico: Il Cremlino non deluderà le aspettative».

Un appuntamento che promette di essere memorabile, in cui musica, energia e partecipazione collettiva si fondono per accogliere il 2025 in un clima di festa e unità. L’ingresso è gratuito.

Lo riporta www.pugliaplanet.com