L’Avvocatura civica del Comune di Foggia si ridisegna: con una determinazione dirigenziale del 31 dicembre 2025 viene approvata la “micro-organizzazione” del servizio, con relativi allegati. Un atto tecnico, ma con ricadute concrete sulla gestione quotidiana: ruoli, funzioni e assegnazione delle attività dentro la struttura legale dell’ente.

Il provvedimento richiama gli atti di programmazione e la macro-struttura organizzativa definita negli ultimi due anni, oltre al PIAO 2025-2027. L’obiettivo dichiarato è individuare uffici e ambiti omogenei per materie trattate, ottimizzare i flussi informativi, garantire qualità del risultato e ridurre i tempi di esecuzione.

Un punto centrale è la gestione delle responsabilità: l’atto parla di assegnazione delle attività tenendo conto di professionalità, esperienza e grado di istruzione del personale, ma anche di eventuali limitazioni emerse dai referti del medico del lavoro. E c’è un passaggio che guarda alla prevenzione della corruzione: quando la rotazione non è applicabile, si richiama il criterio della “segregazione delle funzioni”, cioè la separazione tra istruttoria, decisione e attuazione.

Nel documento viene fotografato anche l’organico dell’Avvocatura civica, con funzionari avvocati (anche con elevate qualificazioni) e personale istruttore e amministrativo. Una mappa interna che serve a dare ordine alle competenze e a chiarire chi fa cosa.

Perché è importante? In un Comune capoluogo, contenzioso e consulenza legale pesano su bilanci, tempi amministrativi e rapporto con cittadini e imprese. Una micro-organizzazione più chiara può ridurre ritardi, migliorare la gestione delle pratiche e rendere più trasparente il percorso delle decisioni.