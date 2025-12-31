Con deliberazione di Giunta comunale n. 276, adottata nella seduta del 30 dicembre 2025, il Comune di Manfredonia ha individuato gli enti e le società partecipate che compongono il “Gruppo Amministrazione Pubblica” (GAP) per l’esercizio 2025. L’atto, propedeutico alla redazione del bilancio consolidato, recepisce le regole del principio contabile applicato al bilancio consolidato e definisce il perimetro entro cui valutare quali soggetti debbano essere inclusi nell’area di consolidamento.

La delibera ricostruisce la logica tecnica: dopo l’individuazione del GAP, occorre determinare l’“area di consolidamento vera e propria”, cioè gli enti e le società da rappresentare unitariamente nel bilancio di gruppo. Il documento richiama il criterio dell’irrilevanza: possono essere esclusi i bilanci che, rispetto alla capogruppo, presentano una incidenza inferiore al 10% (o, per esercizi 2018 e successivi, inferiore al 3%) su parametri come totale dell’attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici; la valutazione deve però considerare anche l’effetto cumulativo delle esclusioni, per evitare che molte posizioni “minori” sottraggano informazioni significative.

Nel perimetro analizzato per il 2025, la delibera elenca organismi strumentali, enti strumentali controllati e partecipati, oltre alle società controllate e partecipate. Tra i soggetti richiamati figurano – tra gli altri – Puglia Culture (già Teatro Pubblico Pugliese), Azienda Servizi Ecologici S.p.A. (controllata al 100%, servizio rifiuti), Gestione Tributi S.p.A. in liquidazione (servizi di riscossione), il Consorzio ASI (quota 11,19%), GAL Dauno Ofantino e GAL per la Pesca Gargano Mare s.c.a r.l., con le rispettive percentuali.

L’atto fornisce inoltre un prospetto di “rilevanza” basato su dati di ricavi della gestione caratteristica, attivo patrimoniale e patrimonio netto del Comune, con una soglia del 3% utilizzata per confrontare le singole entità. Dalla verifica riportata nel documento, alcuni soggetti risultano “rilevanti” ai fini del bilancio consolidato e altri “non rilevanti”, in base al superamento o meno delle soglie. È un passaggio determinante perché incide direttamente sulla rappresentazione complessiva della situazione economico-patrimoniale del “gruppo Comune” e sull’ampiezza delle informazioni rese disponibili ai cittadini.

In sintesi, la delibera n. 276 non è un atto “politico” in senso stretto, ma un provvedimento tecnico-contabile che inquadra l’assetto delle partecipazioni e prepara la fase di consolidamento, contribuendo a rendere più trasparente la fotografia del sistema di enti e società che ruotano attorno al Comune.

Nel prospetto riportato nel documento, ad esempio, alcune entità risultano non rilevanti perché la loro incidenza sui parametri della capogruppo rimane sotto soglia (come nel caso di alcune partecipazioni minori), mentre altre sono considerate rilevanti e quindi destinate al consolidamento. La delibera sottolinea anche un punto spesso trascurato: l’irrilevanza va valutata non solo sul singolo ente, ma anche sull’insieme di quelli esclusi, per evitare che la somma di “piccole” realtà sottragga informazioni significative al bilancio di gruppo.

Il GAP e l’area di consolidamento, infatti, hanno un impatto diretto sulla trasparenza della finanza locale: includere o escludere una società può modificare la lettura di debiti, crediti, risultati economici e rischi potenziali del “gruppo Comune”. Per questo l’atto assume valore di “mappa” delle partecipazioni e rappresenta un passaggio obbligato per arrivare, nei tempi previsti, al bilancio consolidato dell’esercizio 2025, documento che consente una visione unitaria della situazione patrimoniale e finanziaria del sistema pubblico locale.

La delibera, in definitiva, contribuisce a rendere più leggibile l’“ecosistema” delle partecipazioni comunali e a preparare una rendicontazione integrata. Per i cittadini, è un documento utile perché spiega – con criteri numerici e soglie – perché alcune società entrano nel consolidato e altre no, evitando che il bilancio di gruppo sia percepito come un adempimento opaco o puramente formale.

Resta ora alla fase successiva – la costruzione del bilancio consolidato – l’onere di tradurre questo perimetro in numeri aggregati, con le opportune eliminazioni infragruppo e la ricostruzione dei risultati complessivi.