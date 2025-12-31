Edizione n° 5932

Home // Foggia // Centro raccolta rifiuti di via Sprecacenere: prenotati 380 mila euro per l’adeguamento

COMUNE FOGGIA Centro raccolta rifiuti di via Sprecacenere: prenotati 380 mila euro per l’adeguamento

PR Puglia 2021-2027, Azione 2.10: fondi su due annualità per mettere a norma il CCR e rafforzare la filiera dei conferimenti.

Centro comunale raccolta in via sprecacenere foggia

Centro comunale raccolta in via Sprecacenere foggia - ph enzo maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
31 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

Un investimento da 380 mila euro per adeguare il Centro comunale di raccolta (CCR) dei rifiuti urbani di via Sprecacenere. È quanto emerge da una determinazione dell’Area 7 Ambiente che, richiamando il PR Puglia 2021-2027 (Asse II, Azione 2.10), prenota l’impegno di spesa necessario a far partire gli interventi.

L’atto ripercorre l’iter regionale: avviso per la selezione di proposte progettuali, candidatura del progetto esecutivo, fino agli esiti di valutazione e all’ammissione a finanziamento. La cifra complessiva è indicata nel quadro tecnico economico ed è articolata su due annualità: 280 mila euro sul 2025 e 100 mila euro sul 2026.

Il CCR è un’infrastruttura chiave nella gestione dei rifiuti: è il punto in cui i cittadini possono conferire correttamente frazioni differenziate, ingombranti e materiali speciali. Quando un centro non è adeguato alle norme o non regge i volumi, l’effetto si vede sul territorio: abbandoni, micro-discariche, conferimenti impropri.

Nel provvedimento si evidenzia anche la validazione della progettazione, come previsto dal Codice dei contratti, e la volontà dell’ente di proseguire con l’adeguamento dei CCR. La prenotazione di spesa è il passaggio che assicura copertura e consente di avviare le procedure di affidamento.

Per i residenti, in prospettiva, l’obiettivo è un CCR più efficiente, in regola con gli standard e in grado di assorbire una parte dei conferimenti che oggi finiscono – spesso illegalmente – ai bordi delle strade. Ma l’effetto dipenderà anche da gestione, orari, controlli e informazione all’utenza.

