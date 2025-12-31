Edizione n° 5932

Home // Manfredonia // Comune Manfredonia. Anticipazione di Tesoreria 2026: tetto a 13,54 milioni

TESORERIA MF Comune Manfredonia. Anticipazione di Tesoreria 2026: tetto a 13,54 milioni

La delibera (seduta del 30 dicembre 2025) richiama il quadro normativo fissato dall’articolo 222 del TUEL

Comune Manfredonia. Anticipazione di Tesoreria 2026: tetto a 13,54 milioni

COMUNE MANFREDONIA, PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

La Giunta comunale di Manfredonia ha autorizzato il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’anno 2026, lo strumento che consente all’ente di ottenere liquidità temporanea dal tesoriere comunale per far fronte a esigenze di cassa, in particolare per pagamenti inderogabili come stipendi, spese obbligatorie e impegni verso creditori.

La delibera (seduta del 30 dicembre 2025) richiama il quadro normativo fissato dall’articolo 222 del TUEL: l’anticipazione può essere concessa entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. Nel caso del Comune di Manfredonia, le entrate correnti accertate nel 2024 (Titoli I, II e III) ammontano complessivamente a 54.158.026,95 euro, ripartiti tra tributi (Titolo I), trasferimenti (Titolo II) ed extratributarie (Titolo III). Da qui discende un tetto massimo di anticipazione pari a 13.539.506,74 euro.

Il provvedimento evidenzia che l’anticipazione è finalizzata a “assicurare la liquidità finanziaria necessaria” e, dunque, non rappresenta un finanziamento strutturale, ma una leva di gestione della cassa.

Gli interessi passivi maturano solo dalla data di effettivo utilizzo delle somme. La Giunta dà inoltre atto che l’operatività dell’anticipazione è subordinata a condizioni precise: deve emergere una necessità temporanea di cassa; deve essere garantito l’utilizzo prioritario delle entrate vincolate nei limiti dell’articolo 195 TUEL; deve intervenire una specifica richiesta del Servizio finanziario dell’ente.

Nel testo si richiamano anche le condizioni applicative previste nella convenzione di tesoreria (n. 8452 del 23 giugno 2011) e gli elementi tipici della linea di credito, tra cui il riferimento a un tasso collegato all’Euribor (3 mesi) maggiorato di 1,50 punti percentuali, e l’assenza di alcune commissioni e spese fisse indicate in premessa. La delibera vincola inoltre irrevocabilmente a favore del tesoriere le entrate dei primi tre titoli e le entrate prive di specifica destinazione, fino a concorrenza della somma anticipata, interessi e oneri accessori.

Il provvedimento, infine, contiene un indirizzo organizzativo: la Giunta invita i dirigenti a mettere in campo “tutte le azioni possibili” per ridurre il ricorso all’anticipazione, a conferma del carattere eccezionale e non ordinario dello strumento. L’atto è dichiarato immediatamente eseguibile per consentire la notifica tempestiva al tesoriere e l’attivazione rapida delle procedure in caso di necessità.

