Federica Panicucci, la casa a Milano: terrazzo living e luminoso, salotto elegante e cabina armadio da sogno

Federica Panicucci si prepara a vivere un Capodanno diverso dal solito, sotto i riflettori di uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell’anno. La conduttrice sarà infatti protagonista di Capodanno in Musica 2026, in diretta da Bari, dove salirà sul palco accanto a Fabio Rovazzi per una serata di spettacolo, musica e grandi performance seguita da milioni di telespettatori in tutta Italia.

Un evento di primo piano che riporta l’attenzione non solo sul suo solido percorso professionale, ma anche sul lato più privato della sua vita, a partire dalla casa milanese in cui vive, situata in un quartiere semicentrale, lontano dalle tradizionali zone vip ma perfettamente in linea con il suo stile discreto ed elegante.

Chi è Federica Panicucci

Nata a Cecina il 27 ottobre 1967, Federica Panicucci cresce in provincia di Livorno, dove matura fin da giovanissima la passione per il mondo dello spettacolo. Il suo debutto televisivo risale alla fine degli anni ’80, come centralinista nell’ultima edizione di Portobello, lo storico programma di Enzo Tortora su Rai 2. Seguono le esperienze come annunciatrice per Rai 3 e Supersix, fino al passaggio a Fininvest nel 1988.

Qui muove i primi passi su Canale 5 come hostess a Il gioco delle coppie, diventa valletta al Gran Premio Internazionale dello Spettacolo e conduce la rubrica musicale di Unomania. Negli anni ’90 conquista il grande pubblico con diverse trasmissioni su Italia 1 e con più edizioni del Festivalbar, che ne consolidano la popolarità.

Nel 2006 è alla guida di La pupa e il secchione, uno dei programmi di punta di Mediaset, mentre dal 7 settembre 2009 conduce Mattino Cinque, diventato negli anni uno dei principali appuntamenti mattutini di informazione e attualità. Nel 2023 torna alla conduzione di un reality con Back to School, su Italia 1.

Nel corso della carriera ha firmato anche altri programmi di successo come Domenica Cinque, Mattino Cinque News, Affari di cuore, Cupido e Bulldozer, affermandosi come uno dei volti più riconoscibili e versatili della televisione italiana.

Vita privata

Dopo il matrimonio con il dj Mario Fargetta, celebrato nel 2006, dal quale sono nati Sofia e Mattia, la conduttrice ha annunciato la separazione nel 2015. Una decisione comunicata con toni improntati al rispetto reciproco e alla responsabilità genitoriale.

Oggi Federica Panicucci è legata all’imprenditore Marco Bacini, con cui ha fondato anche il brand Let’s Bubble. In più occasioni ha descritto il loro rapporto come solido e maturo, parlando di un equilibrio costruito nel tempo. Sul matrimonio, ha dichiarato: «È una cosa bella, ma stiamo bene anche così. Non escludo e non confermo».

La casa a Milano: eleganza e funzionalità

La casa milanese di Federica Panicucci riflette pienamente il suo stile: sobrio, luminoso e contemporaneo. Il terrazzo è uno dei punti di forza dell’abitazione, concepito come un vero living all’aperto. Ampio e curato, è caratterizzato da un pavimento in erba sintetica che richiama l’idea di un giardino urbano, arricchito da piante sempreverdi, sedute minimal e arredi essenziali. Uno spazio vissuto quotidianamente, tra relax, attività fisica e momenti in famiglia.

Il salotto si distingue per la grande luminosità e per una palette di tonalità chiare e neutre. Al centro dell’ambiente spicca un grande divano bianco in pelle, mentre il pavimento in legno chiaro e i tappeti morbidi contribuiscono a creare un’atmosfera calda e accogliente. Le tende leggere filtrano la luce naturale, valorizzando uno stile elegante e senza eccessi.

Completa l’abitazione una cabina armadio–zona dressing, separata dal living da tende bianche che creano un effetto scenografico raffinato. Gli arredi minimal e funzionali, organizzati in moduli contenitivi ordinati, trasformano lo spazio in un ambiente ibrido, perfetto sia per la quotidianità sia per la preparazione di look e shooting professionali.

Un equilibrio tra vita privata e carriera che racconta, ancora una volta, il profilo di una conduttrice capace di rinnovarsi restando fedele al proprio stile.

