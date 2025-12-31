Un impegno di spesa da 53.411,36 euro viene “prenotato” dal Comune di Foggia per rafforzare il Corpo di Polizia Locale. La determinazione (adozione settore n. 247 del 23 dicembre 2025) prevede la copertura sul bilancio 2025-2027 e ha come obiettivo dichiarato il potenziamento della struttura dei vigili urbani, in vista di successivi affidamenti per acquisti e servizi collegati all’operatività del Corpo.

Si tratta, in pratica, di una mossa preliminare: la somma viene messa a disposizione – con le necessarie attestazioni di regolarità tecnica e contabile – per consentire all’amministrazione di procedere poi con atti di gara o affidamenti mirati. Nel documento si richiama la finalità del potenziamento, collocando la spesa tra gli acquisti di beni e materiali di consumo e collegandola a una strategia di interventi che, nelle intenzioni, dovrebbe tradursi in strumenti, dotazioni e supporti utili alle pattuglie.

Il provvedimento arriva in una fase in cui la richiesta di maggiore presenza di controllo sul territorio resta uno dei temi più citati: dalla sicurezza stradale al contrasto dell’inciviltà urbana. Il Comune, con questa prenotazione, crea lo “spazio” contabile per intervenire con rapidità, evitando di dover attendere nuove variazioni di bilancio nel momento in cui si renderà necessario chiudere le procedure.

Per i cittadini l’effetto immediato non è un acquisto già effettuato, ma la decisione politico-amministrativa di legare una cifra consistente al rafforzamento del Corpo. Il passaggio successivo – quello più atteso – sarà capire quali forniture e quali servizi verranno effettivamente finanziati: dalla logistica alle dotazioni operative, fino a eventuali strumenti tecnologici di supporto al controllo del territorio.