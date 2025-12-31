Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia ha formalizzato, con verbale del 23 dicembre 2025 (prot. 71426), la propria attività di verifica sui costi della contrattazione integrativa riferita all’ipotesi di accordo legata al fondo risorse decentrate del personale dirigente. Nel documento vengono richiamati i principali presupposti di programmazione e finanza dell’ente e, soprattutto, si arriva alla certificazione della compatibilità finanziaria, accompagnata da una serie di “inviti” operativi all’amministrazione.

Nella parte introduttiva, i revisori ricostruiscono il quadro amministrativo-contabile: dal Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) 2019-2028, all’approvazione del DUP 2025/2027, fino al bilancio di previsione 2025-2027 e agli atti di programmazione collegati (PEG e PIAO).

Vengono inoltre riportati, in sintesi, alcuni dati di rendiconto e l’evoluzione del risultato di amministrazione (con riferimento agli esercizi 2022-2024), a supporto del contesto in cui si colloca la verifica.

Il punto centrale riguarda la quantificazione del fondo. Il verbale dà atto che con determinazione dirigenziale n. 1120 del 19/06/2025 (Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico) si è provveduto alla quantificazione del Fondo Risorse Decentrate anno 2025 per il personale dirigente. Nel documento viene riportata una tabella riepilogativa delle componenti considerate: le risorse certe e stabili risultano “certificate al lordo delle decurtazioni” per 308.945,28 euro, cui si sommano incrementi contrattuali indicati nel verbale, fino a un totale pari a 322.958,82 euro.

Sempre dalla tabella e dalle sezioni successive emerge la ripartizione del fondo tra le principali destinazioni: retribuzione di posizione e retribuzione di risultato (indicata nel verbale come quota del fondo). Viene inoltre evidenziata la voce delle somme disponibili alla contrattazione, quantificate in 31.886,05 euro.

Il verbale richiama anche i vincoli storici (anni 2016 e 2018) e la certificazione di precedenti fondi, per inquadrare l’evoluzione della disciplina e delle grandezze di riferimento.

La parte conclusiva è quella più operativa. Il Collegio, dopo i richiami normativi (tra cui l’art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001), certifica “la compatibilità finanziaria dei costi della ipotesi di C.C.I. … con i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge” e con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono su misura e corresponsione dei trattamenti accessori, oltre che sul rispetto del limite finanziario.

Accanto alla certificazione, però, i revisori inseriscono una lista di indicazioni, formulate come “inviti”, che rappresentano una sorta di agenda tecnica per i prossimi passaggi: Attivare il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia in fase di costituzione sia in fase di utilizzo, in relazione alle risorse variabili non esigibili nell’esercizio 2025; Adeguare la macrostruttura per renderla più performante rispetto agli obiettivi strategici di mandato e a quelli del PRFP; Adeguare il sistema di valutazione delle performance (con riferimento alla normativa richiamata nel verbale), in modo che la retribuzione di risultato sia commisurata all’effettivo apporto dei dirigenti al raggiungimento degli obiettivi dell’ente; Definire procedure di verifica della retribuzione di posizione erogata (in rapporto a quella determinata in sede di contrattazione) e procedure per la “pesatura” della posizione, con il coinvolgimento degli organismi interni di valutazione e la misurazione del raggiungimento degli obiettivi gestionali.

In sintesi, il verbale del 23 dicembre non si limita a un controllo “contabile” in senso stretto: certifica la compatibilità dell’impianto, ma collega la tenuta del sistema a scelte organizzative e di misurazione della performance. Un messaggio chiaro: il fondo e i trattamenti accessori, per reggere nel tempo, devono stare dentro i vincoli e, insieme, poggiare su una macchina amministrativa coerente, capace di rendere trasparenti criteri, risultati e responsabilità.