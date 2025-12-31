Contro l’abbandono dei rifiuti e gli sversamenti accanto ai cassonetti, il Comune di Foggia mette in campo – almeno sul piano contabile – una nuova azione di controllo: con una determinazione dell’Area 7 Ambiente viene prenotato un impegno di spesa da 34.568 euro (omnicomprensivi) destinato a un sistema di foto-trappole.

Il documento richiama il “crescente fenomeno” di conferimenti impropri, con ricadute su ambiente e decoro urbano, e indica come necessario l’uso di strumenti tecnologici avanzati, anche tramite videosorveglianza mobile collegabile con sistemi di IA, per favorire l’individuazione dei trasgressori e l’applicazione delle sanzioni.

La spesa è collegata al capitolo dedicato alle “Spese per sistema foto-trappole per contrastare i reati ambientali” e punta a coprire fornitura, installazione e gestione. Nel provvedimento si sottolinea che l’ente non dispone di attrezzature e personale interno idonei a realizzare direttamente il servizio; da qui l’intenzione di rivolgersi a operatori economici esterni.

Le foto-trappole sono dispositivi mobili utilizzati per documentare sversamenti abusivi e identificare autori di illeciti: una scelta invocata da anni nei punti critici della città. L’atto, però, non è ancora l’acquisto del servizio: è la prenotazione di spesa che consente all’Area Ambiente di attivare la procedura con copertura garantita.

Resta ora da capire come sarà organizzata la rete di controlli: numero di dispositivi, aree di posizionamento, tempi di attivazione e coordinamento con Polizia Locale. La determinazione parla di “controllo più efficace del territorio” e “maggiore tutela dell’ambiente”, ma l’efficacia si misurerà sulla continuità dei controlli e sulla capacità di arrivare a contestazioni puntuali.

L’atto è datato 23 dicembre 2025 ed è uno dei tasselli con cui l’amministrazione prova a rispondere a un’emergenza quotidiana: il degrado da rifiuti abbandonati. In attesa degli atti successivi, l’amministrazione dovrà ora tradurre l’indirizzo in procedure operative, tempi e risultati misurabili.