Con determinazione dirigenziale n. 2609 del 18 dicembre 2025, il Settore VI – Urbanistica e Sviluppo sostenibile del Comune di Manfredonia (dirigente ing. Lucio Barbaro) ha disposto l’affidamento di un servizio di supporto tecnico alle procedure di esproprio per l’intervento “Lama Scaloria”, inserito nell’ambito “Sicurezza idraulica – Mobilità sostenibile”. L’atto richiama i codici identificativi del progetto (Codice MIR A1201.61 e CUP J36E19000270002) e si configura come “determina di affidamento” funzionale agli adempimenti necessari per l’attuazione dell’opera.

Nel provvedimento si dà conto della procedura: tramite la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, utilizzata in forma associata da più enti locali, è stata avviata una richiesta di offerta (RDO n. 0008601/2025) su un importo stimato di 6.303,10 euro, oltre contributo di cassa (5%) e IVA (22%) se dovute. Il documento precisa che l’importo era già ribassato del 20%, come previsto da indicazioni richiamate nell’atto. È stato invitato, nel rispetto del principio di rotazione, il geom. Vincenzo Mantovano (Lucera), che ha dichiarato il possesso dei requisiti e ha accettato l’importo.

Il valore complessivo dell’affidamento, comprensivo di oneri accessori, è pari a 8.074,27 euro. Alla procedura è stato attribuito il CIG B9AE056929. La spesa viene impegnata sul capitolo 96109 del bilancio per l’esercizio finanziario 2025. L’atto precisa che, trattandosi di affidamento sotto i 40.000 euro, l’amministrazione procede alle verifiche dei requisiti ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 36/2023.

Sotto il profilo contrattuale, la determinazione indica che la stipula avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale (scambio di lettere anche via PEC), come previsto dall’art. 18 del d.lgs. 36/2023 per gli affidamenti diretti. Vengono inoltre richiamate clausole essenziali, garanzia definitiva (con riferimento alla copertura assicurativa professionale e a indicazioni ANAC) e la regola della liquidazione con successivo atto a prestazione eseguita, previa fatturazione.

Dal punto di vista operativo, l’incarico di supporto tecnico è un passaggio chiave nelle procedure espropriative, spesso complesse e scandite da tempi amministrativi e notifiche. La determinazione, infatti, incardina un’attività specialistica a supporto del Responsabile unico del progetto e dell’ente, per accelerare gli adempimenti propedeutici all’avanzamento dell’intervento su Lama Scaloria, in un ambito – sicurezza idraulica – che per sua natura richiede programmazione rigorosa e rispetto delle scadenze di progetto.

Il testo evidenzia anche che l’operatore economico, nella comunicazione trasmessa tramite piattaforma, dichiara il possesso dei requisiti necessari e accetta l’importo proposto. È un passaggio che, pur formale, diventa rilevante per la tracciabilità delle fasi di affidamento e per la successiva verifica delle capacità professionali. In materia di garanzie, la determinazione richiama la possibilità di non richiedere una garanzia definitiva, valorizzando la copertura assicurativa (RC professionale) e facendo riferimento a orientamenti ANAC e alla normativa vigente.

Nel merito, l’attività di supporto tecnico alle procedure espropriative può includere – a seconda del fabbisogno dell’ente – la predisposizione di elaborati e atti, l’assistenza nella gestione delle comunicazioni agli interessati, l’aggiornamento degli stati di avanzamento e la collaborazione nella quantificazione degli indennizzi. La determinazione, pur non entrando nel dettaglio operativo di ogni singola prestazione, incardina un servizio specialistico che mira a ridurre colli di bottiglia amministrativi e a garantire la correttezza degli adempimenti in una fase delicata del ciclo di realizzazione delle opere pubbliche.

La determinazione si colloca in un contesto di opere pubbliche che richiedono coordinamento tra progettazione, procedure amministrative e acquisizione delle aree. In questo senso, l’affidamento del supporto tecnico può essere letto come un investimento di “capacità amministrativa”, finalizzato a prevenire ritardi e contenziosi. Anche qui, l’atto si limita a definire l’incarico e le regole di affidamento, senza esprimere giudizi sull’opera o sulle scelte progettuali: elementi che, per correttezza deontologica, possono essere valutati solo alla luce di ulteriori documenti tecnici e di eventuali atti successivi.