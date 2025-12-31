Edizione n° 5938

DISASTRO CRANS-MONTANA // Crans-Montana, il Comune ammette le colpe: “Ultimo controllo nel 2019, ci assumiamo le responsabilità”
6 Gennaio 2026 - ore  14:06

LEGGI 104 - 106 FOCUS // Leggi 104 e 106, cosa cambia dal 2026 per invalidi e caregiver: più ore di permesso, congedi confermati e nuove procedure
6 Gennaio 2026 - ore  14:06

Lettera aperta. "Disabilità, dalle parole ai fatti: l'appello delle famiglie alle istituzioni"

FRANCESCO, MANFREDONIA Lettera aperta. “Disabilità, dalle parole ai fatti: l’appello delle famiglie alle istituzioni”

"Non un bilancio politico, ma una testimonianza civile. È questo il senso dell’intervento che arriva da una famiglia di Manfredonia e che dà voce a una condizione vissuta ogni giorno"

MANFREDONIA CORSO MANFREDI (PH ANTONIO TROIANO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Riceviamo e pubblichiamo

Non un bilancio politico, ma una testimonianza civile. È questo il senso dell’intervento che arriva da una famiglia di Manfredonia e che dà voce a una condizione vissuta ogni giorno, spesso in silenzio, da tante famiglie con figli con disabilità. Il 2025 è stato un anno in cui si è parlato molto di inclusione, partecipazione, pari opportunità e diritti. Parole forti, necessarie, ripetute nei documenti e nei dibattiti pubblici, ma che per molte famiglie restano ancora distanti dalla vita quotidiana.

La disabilità non chiede eccezioni, ma normalità. Non chiede compassione, ma comprensione. Non chiede scorciatoie, ma risposte nei tempi previsti dalla legge.

Quando una famiglia sollecita un progetto individuale, un servizio o l’attuazione di un diritto, non sta imponendo regole nuove: sta chiedendo semplicemente che quelle esistenti vengano applicate. Il nodo centrale, infatti, non è soltanto la carenza di risorse, ma la difficoltà di ascoltare, osservare e imparare dalla realtà concreta delle persone.

Perché nessuna legge, da sola, può bastare se manca la volontà di renderla effettiva. Eppure esempi positivi esistono: ci sono Comuni che dimostrano come un altro approccio sia possibile, fondato su più dialogo, più comunicazione e una reale collaborazione tra istituzioni, scuola, sanità e famiglie. Non modelli perfetti, ma modelli umani.

A fine anno, l’appello non è a nuove promesse, ma a un cambio di passo: meno silenzi e più confronto, meno difese e più responsabilità condivisa. Perché inclusione e rispetto non dovrebbero essere obiettivi da inseguire, ma condizioni da garantire.

Se davvero, come spesso si afferma, il cittadino è protagonista, allora è tempo di dimostrarlo nei fatti, soprattutto quando a parlare sono famiglie che rappresentano anche chi non può farlo con la propria voce.

Con rispetto, ma con la determinazione di chi non chiede favori bensì diritti, il messaggio è chiaro: i diritti non sono concessioni, l’inclusione non è un favore e la disabilità non può restare in attesa.

L’intervento si chiude con un ringraziamento alla redazione e al direttore di StatoQuotidiano, per l’attenzione costante riservata alle voci delle famiglie e alle realtà spesso invisibili, contribuendo a informare, sensibilizzare e costruire consapevolezza nella comunità.

Francesco, Manfredonia

2 commenti su "Lettera aperta. “Disabilità, dalle parole ai fatti: l’appello delle famiglie alle istituzioni”"

  1. Manfredonia Primo si sciaquinla bocca perché io non sono uno che evade è pago anche il dovuto.Secondo se Manfredonia dovrebbe essere rivoltata come un calzino per chi evade dovrebbero incominciare prima dai nostri cari politici tutti anche a Roma perché non mi dica che loro non evadono.Terzo la gente come fa ha campare se non trova lavoro tra affitto è tari arrivata alle stelle è poi se la gente dichiara come dice lei fa bene perché pagare tutte le tasse vuol dire affondarsi è non poter campare perché qui si pagano le tasse è la canzone non cambia mai saluti

  2. Ditelo al CINEMA san Michele di Manfredonia che ha rifiutato una DISABILITY CARD non permettendo ad un disabile di entrare .VERGOGNATI

Lascia un commento

