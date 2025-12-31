Manfredonia, l’augurio di fine anno del Sindaco La Marca: “Più comunità, custodi della bellezza”

Nel messaggio alla città, a poche ore dal 2026, il primo cittadino ripercorre un 2025 segnato da “eventi straordinari”: ringraziamenti al personale comunale e a chi garantisce sicurezza e cura. Un pensiero a emigranti, nuovi residenti e a chi “si sente ai margini”.

Manfredonia saluta il 2025 con un appello alla coesione e alla responsabilità condivisa. Nel tradizionale messaggio di fine anno, diffuso nelle ore che precedono l’arrivo del 2026, il sindaco Domenico La Marca ha scelto toni sobri ma netti, rivendicando il lavoro svolto dall’amministrazione in un anno definito “oltre l’ordinario” e invitando la comunità a ritrovare, nel nuovo anno, un senso più forte di appartenenza.

“Tra qualche ora lasceremo alle nostre spalle il 2025, un anno che ci ha visti rispondere oltre all’ordinario a diversi eventi straordinari”, ha esordito il primo cittadino. Un passaggio che riassume il filo conduttore del suo intervento: la consapevolezza della complessità attraversata dalla città e la necessità di affrontarla con un metodo che La Marca indica come “più adeguato e più giusto” per Manfredonia.

Parole con cui il sindaco ha voluto rimarcare l’impegno dell’ente e, insieme, la ricerca di soluzioni capaci di reggere l’urto delle emergenze senza perdere di vista l’equità.

La Marca ha insistito su tre parole-chiave — “impegno, dignità, onestà” — aggiungendone una che, a suo dire, deve restare il baricentro dell’azione pubblica: l’umiltà. “Soprattutto l’abbiamo fatto con umiltà”, ha affermato, ricorrendo a un’immagine familiare per spiegare il senso del termine: l’umiltà “di chi come genitore giorno dopo giorno impara ad essere” nella fatica quotidiana, “nelle scelte che fa con responsabilità, ma soprattutto con l’esempio”. Un riferimento che sposta il messaggio dal piano istituzionale a quello umano, suggerendo l’idea di una guida che non si misura solo nelle decisioni amministrative, ma anche nel modo in cui esse vengono assunte e testimoniate.

Ampio spazio, nel discorso, è stato dedicato ai ringraziamenti. Il sindaco ha rivolto un pensiero a chi ha sostenuto l’amministrazione e continua a darle fiducia, ma anche a chi mantiene un atteggiamento critico. “Ringrazio quanti ci hanno sostenuto e quanti continuano a darci fiducia… e quanti con spirito critico ci propongono soluzioni alternative”, ha detto, riconoscendo una funzione positiva al confronto pubblico e alle opinioni non allineate. Un passaggio che, nel lessico della politica locale, suona come un invito alla partecipazione: non solo consenso, ma anche contributo e proposta.

Poi l’omaggio a chi lavora quotidianamente per garantire servizi e protezione: “Il mio ringraziamento va a tutto il personale del Comune”, ha sottolineato, estendendo la gratitudine “a quanti vigilano sulla nostra sicurezza” e a chi, anche durante le festività, è in prima linea nell’assistenza: “A quanti anche in queste ore si prendono cura dei nostri cari, si prendono cura della nostra salute”.

Nel suo elenco, La Marca ha voluto includere anche le energie economiche e sociali della città: “A quanti nei diversi settori contribuiscono allo sviluppo economico, culturale, ambientale e umano della nostra città”. Un ringraziamento corale, che prova a tenere insieme istituzioni, forze dell’ordine, sanità, mondo produttivo e associazionismo come parti di un unico tessuto civico.

Tra i passaggi più sentiti, il sindaco ha dedicato l’augurio innanzitutto agli emigranti: “A quanti vivono lontano da Manfredonia… conservando i ricordi e gli affetti più cari”. Un messaggio che intercetta una storia collettiva radicata nel territorio, fatta di partenze e di legami che resistono alla distanza. Ma La Marca ha voluto allargare lo sguardo anche a chi, al contrario, arriva da lontano: “A chi viene invece da lontano e vive a Manfredonia per fuggire da una guerra o mettendo anche a rischio la propria vita per inseguire un sogno”. Un richiamo esplicito ai drammi contemporanei e ai percorsi migratori che attraversano l’Europa e l’Italia, collocando Manfredonia dentro un orizzonte più ampio e segnato da fragilità globali.

Non è mancato, infine, un riferimento a chi vive la città con un senso di esclusione.

“L’augurio è per chi, anche se vive a Manfredonia, si sente lontano, si sente in margine”, ha osservato, riconoscendo che il disagio sociale può avere la stessa forza della distanza geografica. E in quel passaggio il sindaco ha lasciato trasparire una nota di autocritica: quel “grido d’aiuto”, ha ammesso, “non è ancora stato ascoltato” perché “non abbiamo trovato una soluzione più adeguata”. Una frase che, pur senza entrare nel dettaglio dei problemi, restituisce l’immagine di questioni aperte, di risposte da costruire, di ferite che chiedono cura.

Guardando al 2026, il messaggio di La Marca si è chiuso con un augurio di serenità e abbondanza “di tutto ciò che ci fa stare bene”. Ma soprattutto con un invito all’azione: “Auguro a tutti più coraggio di voler bene alla nostra città”, ha detto, richiamando l’esempio di chi “ha deciso di allargare la propria vita agli altri, alla solidarietà”, nel rispetto “delle regole del vivere comune”. E la conclusione è diventata un impegno collettivo: “Se amiamo la nostra città, ce ne prenderemo più cura, saremo custodi della bellezza, saremo più comunità”.

Con l’ultimo saluto — “Buon anno 2026 a tutti” — il sindaco consegna alla città un messaggio che intreccia bilancio e speranza, ringraziamento e responsabilità. Un invito a sentirsi parte di un destino comune, perché l’anno nuovo, oltre i propositi, diventi davvero il tempo di una Manfredonia “più comunità”.