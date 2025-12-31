Edizione n° 5932

CUORE DI PIETRO // “È arrivato il cuore!”: il commovente annuncio al bimbo cardiopatico di 8 anni
31 Dicembre 2025 - ore  10:33

LORENZI CHEF // Sergio Lorenzi, morto lo chef inventore della tagliata di manzo
31 Dicembre 2025 - ore  13:42

"Manfredonia, nessun cambio di rotta. Dai numeri, solo povertà!"

Il titolo “Manfredonia città regressiva” fa scena, ma se lo si usa come una clava politica si rischia di trasformare un tema serio, la demografia, in un racconto di propaganda

CORSO MANFREDI, PH ANTONIO TROIANO (immagine d'archivio non riferita al testo)

Redazione
31 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

Il titolo “Manfredonia città regressiva” fa scena, ma se lo si usa come una clava politica si rischia di trasformare un tema serio, la demografia, in un racconto di propaganda. I numeri citati in questi giorni sono, in gran parte, corretti e non vanno negati: Manfredonia nel 2025 conta 53.391 residenti e, rispetto al 2024, ne perde 331; diminuiscono giovani e adulti, aumentano gli anziani; l’età media cresce. È un quadro oggettivo, che l’ISTAT fotografa con chiarezza.

Proprio per questo, però, serve un passo in più: contestualizzare, confrontare e distinguere ciò che è struttura da ciò che è narrazione, altrimenti si finisce per usare la sofferenza sociale come argomento “a supporto” dell’amministrazione di turno.

Partiamo dai fatti, perché i fatti sono il miglior antidoto alla propaganda. Guardando i dati al 1° gennaio dal 2005 al 2025, Manfredonia passa da 57.424 a 53.391 residenti: un calo di circa 4.033 persone, pari a una riduzione di circa il 7% in vent’anni. Ma il numero totale è solo la superficie. La trasformazione decisiva è dentro le fasce d’età.

I giovani tra 0 e 14 anni scendono da 9.985 a 6.376, cioè oltre un terzo in meno; gli over 65 salgono da 8.618 a 13.200. Tradotto: non è solo “meno gente”, è una piramide demografica che si rovescia. E l’ultimo anno non rappresenta una deviazione, ma la conferma della tendenza: tra 2024 e 2025 i giovani calano di 228 unità, gli adulti di 315, mentre gli anziani aumentano di 212.

Se qualcuno prova a raccontare un “cambio di rotta”, i numeri lo smentiscono nettamente. E, per cambiare davvero rotta, servirebbero una buona imbarcazione, un comandante autorevole e riconosciuto e un equipaggio all’altezza. Nella realtà, al netto di qualche buon marinaio, il resto semplicemente non esiste.

Detto questo, l’articolo di propaganda compie una scelta narrativa precisa: prende un fenomeno nazionale — l’invecchiamento della popolazione e la riduzione della natalità — e lo riconduce principalmente a una vicenda locale fatta di “mala gestione”, credibilità perduta e amministrazioni sbagliate, fino a costruire una chiusura consolatoria: una lettera inviata agli over 75 presentata come “significativa promettente inversione delle tendenze amministrative”.

Qui sta il punto debole.
La demografia non cambia con un gesto comunicativo, e soprattutto non può essere usata per certificare la bontà di un’amministrazione. Semmai, impone di misurare la qualità del governo su elementi verificabili: politiche per la casa e l’affitto che riducano l’emorragia di giovani famiglie; servizi educativi che rendano possibile avere figli senza scivolare nella povertà; opportunità di lavoro e formazione capaci di trattenere competenze; un sistema di mobilità e di welfare territoriale coerente con una popolazione che invecchia.

Una lettera può essere utile, persino doverosa, ma non è un cambio di rotta. Non è nemmeno un segnale strutturale di presenza. E, da sola, non sposta di un millimetro l’indice di vecchiaia o il saldo naturale.

Per comprendere davvero la portata del problema, bisognerebbe fare ciò che ogni pezzo serio dovrebbe fare: confrontare Manfredonia con città simili. Per dimensione e dinamica demografica, Manfredonia non è un’eccezione isolata. Esistono comuni di taglia comparabile in cui la struttura regressiva è persino più accentuata: Campobasso, Viareggio, Rovigo; e realtà più vicine per contesto territoriale, come San Severo.

Non è un modo per “assolvere” Manfredonia, ma per capire che la traiettoria non si spiega con un solo fattore locale e non si risolve con slogan.

In alcune città il numero complessivo dei residenti regge, ma l’invecchiamento avanza comunque: segno che si può anche non perdere popolazione e diventare ugualmente una comunità più anziana, con meno bambini e meno popolazione attiva. È un cambiamento strutturale che incide sul futuro del lavoro, sulla sostenibilità dei servizi, sulla scuola, sul commercio di prossimità, sul bisogno di assistenza domiciliare e sulla sanità territoriale.

L’articolo lo intuisce quando parla di “bisognosi a vario titolo”, ma poi scivola nella semplificazione: la fragilità non coincide solo con la povertà economica. Fragilità oggi significa anche solitudine, non autosufficienza, dipendenza da reti familiari più deboli perché i figli sono meno e spesso lontani, difficoltà di accesso ai servizi, abitazioni inadatte, carenza di trasporti e assenza di prossimità.

C’è poi un’altra ambiguità: l’elenco dei benefici e degli interventi sociali viene presentato come prova della “regolarità delle operazioni” e, implicitamente, come misura della bontà dell’azione amministrativa. Ma quei numeri raccontano soprattutto altro: la dimensione del bisogno e, in alcuni casi, l’insufficienza delle risposte rispetto alla domanda.

Se per l’affitto arrivano molte richieste e una parte consistente resta esclusa, il fatto che l’istruttoria sia formalmente corretta non risolve il problema sostanziale: quante famiglie non riescono a sostenere un canone, quanta precarietà abitativa esiste in città, quanta emigrazione giovanile è spinta non solo dalla mancanza di lavoro ma anche dal costo e dalla qualità della vita. La trasparenza è necessaria, ma la politica sociale non si valuta sulla correttezza burocratica: si valuta sull’impatto.

Ecco perché la definizione di “città regressiva”, presa da sola, rischia di condannare senza spiegare. Il fenomeno è reale, ma non è un destino astratto: è il risultato di scelte, di opportunità mancate, di condizioni economiche e culturali. Una città smette di essere attrattiva quando non offre lavoro stabile, quando i servizi non sostengono i progetti di vita, quando l’accesso alla casa è difficile, quando l’offerta formativa e culturale non trattiene i giovani, quando la mobilità è insufficiente e il territorio non riesce a valorizzare le proprie vocazioni.

Se si vuole parlare seriamente di demografia, allora bisogna dirlo chiaramente: l’invecchiamento è un dato, ma la vera partita è la capacità di trattenere e attrarre persone in età attiva e di rendere possibile la natalità, senza moralismi e senza autocelebrazioni.

C’è infine un punto di onestà intellettuale che un articolo di “approfondimento” non può evitare: usare la regressione demografica per costruire un racconto di rinascita amministrativa in un anno e mezzo è una scorciatoia. La demografia ha inerzie lunghe, e un’amministrazione si giudica su politiche con orizzonte pluriennale.

Se si vuole uscire davvero dalla propaganda, il tema va spostato dalle frasi a effetto ai parametri misurabili: saldo migratorio, saldo naturale, tasso di natalità, occupazione giovanile, servizi per l’infanzia, politiche abitative, presa in carico della non autosufficienza, mobilità verso i poli di studio e lavoro. Solo lì si capirà se Manfredonia sta governando la transizione o la sta subendo.

E se vogliamo essere ancora più seri, dobbiamo dirci una cosa semplice: un vero cambio strutturale della tendenza demografica è possibile solo con politiche europee e nazionali complesse e di lungo periodo. Il tema riguarda ormai gran parte del vecchio continente, e le politiche locali possono, al massimo, spostare qualche decimale.

Dove invece possono e devono fare la differenza è nella qualità dei servizi e della vita delle persone.

Manfredonia è “regressiva” nel senso demografico del termine, sì. Ma non è una formula per fare polemica né un’occasione per appuntarsi una coccarda. È un allarme che riguarda tutti: chi amministra oggi e chi ha amministrato ieri, chi fa opposizione e chi fa maggioranza, chi vive qui e chi è andato via.

Se vogliamo affrontarlo seriamente, la prima cosa da fare è liberare i numeri dalla propaganda e restituirli alla loro funzione vera: aiutare la città a capire dove sta andando e cosa deve cambiare, davvero, per non continuare a perdere futuro.

E i numeri, che dovrebbero “dare la misura reale delle posizioni considerate”, certificano in realtà una sola cosa: una massa crescente di bisogno che il Comune non riesce a soddisfare, perché le domande respinte sono quasi tante quanto quelle accolte. Le risorse di bilancio destinate al welfare sono ridicole, mentre quelle spese per feste e festicciole risultano rilevanti, a discapito della povertà.

La gestione del welfare è arcaica e lenta, nonostante una presenza importante di risorse umane. Anche le risorse economiche disponibili attraverso il Piano Sociale di Zona, se confrontate con quelle effettivamente spese, producono un dato impietoso: la spesa è irrisoria rispetto al disponibile. Tutto questo accade perché il settore procede per inerzia e non cambia approccio ai bisogni.

I poveri e i loro bisogni vengono vissuti come un fastidio. La povertà si aspetta dietro uno sportello, quando invece oggi, nell’epoca dell’intelligenza artificiale, le fragilità si possono intercettare, andare a cercare, prevenire prima che esplodano. Su questo mi riservo di fornire un focus puntuale sull’anno che sta per chiudersi.

È tempo di operare con umiltà: meno proclami, meno comunicati, meno selfie; più lavoro, più coraggio, più cambiamento. Diversamente, tornate a fare il mestiere che vi riesce meglio: forse pagato meno, ma con anche meno danni per la collettività.

Altro che “regolarità delle operazioni”: qui siamo di fronte a povertà strutturale. Il paradosso finale è che l’articolo descrive con precisione chirurgica il fallimento di un modello, ma prova a venderlo come segnale di fiducia istituzionale.

No: questa non è un’inversione di tendenza. È la fotografia gentile di una città che invecchia, si impoverisce e viene amministrata a colpi di comunicati.

Manfredonia non è regressiva per destino. È regressiva perché per anni non si è scelto, non si è programmato, non si è costruito futuro. E il futuro, purtroppo, non arriva per posta ordinaria.

A cura di Angelo Riccardi, già sindaco del Comune di Manfredonia.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "“Manfredonia, nessun cambio di rotta. Dai numeri, solo povertà!”"

  1. I numeri sono poveri (da Bangla Desh)ma la sostanza è tanta, la ricchezza è tanta. Manfredonia è una delle cittadine più floride e prosperose d’Italia, c’è un particolare: un sommerso, un nero impressionante!

