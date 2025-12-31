Il titolo “Manfredonia città regressiva” fa scena, ma se lo si usa come una clava politica si rischia di trasformare un tema serio, la demografia, in un racconto di propaganda. I numeri citati in questi giorni sono, in gran parte, corretti e non vanno negati: Manfredonia nel 2025 conta 53.391 residenti e, rispetto al 2024, ne perde 331; diminuiscono giovani e adulti, aumentano gli anziani; l’età media cresce. È un quadro oggettivo, che l’ISTAT fotografa con chiarezza.

Proprio per questo, però, serve un passo in più: contestualizzare, confrontare e distinguere ciò che è struttura da ciò che è narrazione, altrimenti si finisce per usare la sofferenza sociale come argomento “a supporto” dell’amministrazione di turno.

Partiamo dai fatti, perché i fatti sono il miglior antidoto alla propaganda. Guardando i dati al 1° gennaio dal 2005 al 2025, Manfredonia passa da 57.424 a 53.391 residenti: un calo di circa 4.033 persone, pari a una riduzione di circa il 7% in vent’anni. Ma il numero totale è solo la superficie. La trasformazione decisiva è dentro le fasce d’età.

I giovani tra 0 e 14 anni scendono da 9.985 a 6.376, cioè oltre un terzo in meno; gli over 65 salgono da 8.618 a 13.200. Tradotto: non è solo “meno gente”, è una piramide demografica che si rovescia. E l’ultimo anno non rappresenta una deviazione, ma la conferma della tendenza: tra 2024 e 2025 i giovani calano di 228 unità, gli adulti di 315, mentre gli anziani aumentano di 212.

Se qualcuno prova a raccontare un “cambio di rotta”, i numeri lo smentiscono nettamente. E, per cambiare davvero rotta, servirebbero una buona imbarcazione, un comandante autorevole e riconosciuto e un equipaggio all’altezza. Nella realtà, al netto di qualche buon marinaio, il resto semplicemente non esiste.

Detto questo, l’articolo di propaganda compie una scelta narrativa precisa: prende un fenomeno nazionale — l’invecchiamento della popolazione e la riduzione della natalità — e lo riconduce principalmente a una vicenda locale fatta di “mala gestione”, credibilità perduta e amministrazioni sbagliate, fino a costruire una chiusura consolatoria: una lettera inviata agli over 75 presentata come “significativa promettente inversione delle tendenze amministrative”.

Qui sta il punto debole.

La demografia non cambia con un gesto comunicativo, e soprattutto non può essere usata per certificare la bontà di un’amministrazione. Semmai, impone di misurare la qualità del governo su elementi verificabili: politiche per la casa e l’affitto che riducano l’emorragia di giovani famiglie; servizi educativi che rendano possibile avere figli senza scivolare nella povertà; opportunità di lavoro e formazione capaci di trattenere competenze; un sistema di mobilità e di welfare territoriale coerente con una popolazione che invecchia.

Una lettera può essere utile, persino doverosa, ma non è un cambio di rotta. Non è nemmeno un segnale strutturale di presenza. E, da sola, non sposta di un millimetro l’indice di vecchiaia o il saldo naturale.

Per comprendere davvero la portata del problema, bisognerebbe fare ciò che ogni pezzo serio dovrebbe fare: confrontare Manfredonia con città simili. Per dimensione e dinamica demografica, Manfredonia non è un’eccezione isolata. Esistono comuni di taglia comparabile in cui la struttura regressiva è persino più accentuata: Campobasso, Viareggio, Rovigo; e realtà più vicine per contesto territoriale, come San Severo.

Non è un modo per “assolvere” Manfredonia, ma per capire che la traiettoria non si spiega con un solo fattore locale e non si risolve con slogan.

In alcune città il numero complessivo dei residenti regge, ma l’invecchiamento avanza comunque: segno che si può anche non perdere popolazione e diventare ugualmente una comunità più anziana, con meno bambini e meno popolazione attiva. È un cambiamento strutturale che incide sul futuro del lavoro, sulla sostenibilità dei servizi, sulla scuola, sul commercio di prossimità, sul bisogno di assistenza domiciliare e sulla sanità territoriale.

L’articolo lo intuisce quando parla di “bisognosi a vario titolo”, ma poi scivola nella semplificazione: la fragilità non coincide solo con la povertà economica. Fragilità oggi significa anche solitudine, non autosufficienza, dipendenza da reti familiari più deboli perché i figli sono meno e spesso lontani, difficoltà di accesso ai servizi, abitazioni inadatte, carenza di trasporti e assenza di prossimità.

C’è poi un’altra ambiguità: l’elenco dei benefici e degli interventi sociali viene presentato come prova della “regolarità delle operazioni” e, implicitamente, come misura della bontà dell’azione amministrativa. Ma quei numeri raccontano soprattutto altro: la dimensione del bisogno e, in alcuni casi, l’insufficienza delle risposte rispetto alla domanda.

Se per l’affitto arrivano molte richieste e una parte consistente resta esclusa, il fatto che l’istruttoria sia formalmente corretta non risolve il problema sostanziale: quante famiglie non riescono a sostenere un canone, quanta precarietà abitativa esiste in città, quanta emigrazione giovanile è spinta non solo dalla mancanza di lavoro ma anche dal costo e dalla qualità della vita. La trasparenza è necessaria, ma la politica sociale non si valuta sulla correttezza burocratica: si valuta sull’impatto.

Ecco perché la definizione di “città regressiva”, presa da sola, rischia di condannare senza spiegare. Il fenomeno è reale, ma non è un destino astratto: è il risultato di scelte, di opportunità mancate, di condizioni economiche e culturali. Una città smette di essere attrattiva quando non offre lavoro stabile, quando i servizi non sostengono i progetti di vita, quando l’accesso alla casa è difficile, quando l’offerta formativa e culturale non trattiene i giovani, quando la mobilità è insufficiente e il territorio non riesce a valorizzare le proprie vocazioni.

Se si vuole parlare seriamente di demografia, allora bisogna dirlo chiaramente: l’invecchiamento è un dato, ma la vera partita è la capacità di trattenere e attrarre persone in età attiva e di rendere possibile la natalità, senza moralismi e senza autocelebrazioni.

C’è infine un punto di onestà intellettuale che un articolo di “approfondimento” non può evitare: usare la regressione demografica per costruire un racconto di rinascita amministrativa in un anno e mezzo è una scorciatoia. La demografia ha inerzie lunghe, e un’amministrazione si giudica su politiche con orizzonte pluriennale.

Se si vuole uscire davvero dalla propaganda, il tema va spostato dalle frasi a effetto ai parametri misurabili: saldo migratorio, saldo naturale, tasso di natalità, occupazione giovanile, servizi per l’infanzia, politiche abitative, presa in carico della non autosufficienza, mobilità verso i poli di studio e lavoro. Solo lì si capirà se Manfredonia sta governando la transizione o la sta subendo.

E se vogliamo essere ancora più seri, dobbiamo dirci una cosa semplice: un vero cambio strutturale della tendenza demografica è possibile solo con politiche europee e nazionali complesse e di lungo periodo. Il tema riguarda ormai gran parte del vecchio continente, e le politiche locali possono, al massimo, spostare qualche decimale.

Dove invece possono e devono fare la differenza è nella qualità dei servizi e della vita delle persone.

Manfredonia è “regressiva” nel senso demografico del termine, sì. Ma non è una formula per fare polemica né un’occasione per appuntarsi una coccarda. È un allarme che riguarda tutti: chi amministra oggi e chi ha amministrato ieri, chi fa opposizione e chi fa maggioranza, chi vive qui e chi è andato via.

Se vogliamo affrontarlo seriamente, la prima cosa da fare è liberare i numeri dalla propaganda e restituirli alla loro funzione vera: aiutare la città a capire dove sta andando e cosa deve cambiare, davvero, per non continuare a perdere futuro.

E i numeri, che dovrebbero “dare la misura reale delle posizioni considerate”, certificano in realtà una sola cosa: una massa crescente di bisogno che il Comune non riesce a soddisfare, perché le domande respinte sono quasi tante quanto quelle accolte. Le risorse di bilancio destinate al welfare sono ridicole, mentre quelle spese per feste e festicciole risultano rilevanti, a discapito della povertà.

La gestione del welfare è arcaica e lenta, nonostante una presenza importante di risorse umane. Anche le risorse economiche disponibili attraverso il Piano Sociale di Zona, se confrontate con quelle effettivamente spese, producono un dato impietoso: la spesa è irrisoria rispetto al disponibile. Tutto questo accade perché il settore procede per inerzia e non cambia approccio ai bisogni.

I poveri e i loro bisogni vengono vissuti come un fastidio. La povertà si aspetta dietro uno sportello, quando invece oggi, nell’epoca dell’intelligenza artificiale, le fragilità si possono intercettare, andare a cercare, prevenire prima che esplodano. Su questo mi riservo di fornire un focus puntuale sull’anno che sta per chiudersi.

È tempo di operare con umiltà: meno proclami, meno comunicati, meno selfie; più lavoro, più coraggio, più cambiamento. Diversamente, tornate a fare il mestiere che vi riesce meglio: forse pagato meno, ma con anche meno danni per la collettività.

Altro che “regolarità delle operazioni”: qui siamo di fronte a povertà strutturale. Il paradosso finale è che l’articolo descrive con precisione chirurgica il fallimento di un modello, ma prova a venderlo come segnale di fiducia istituzionale.

No: questa non è un’inversione di tendenza. È la fotografia gentile di una città che invecchia, si impoverisce e viene amministrata a colpi di comunicati.

Manfredonia non è regressiva per destino. È regressiva perché per anni non si è scelto, non si è programmato, non si è costruito futuro. E il futuro, purtroppo, non arriva per posta ordinaria.

A cura di Angelo Riccardi, già sindaco del Comune di Manfredonia.