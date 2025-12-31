Matrimoni e unioni civili a titolo oneroso: il Comune di Foggia impegna risorse per garantire il servizio previsto dal regolamento approvato nel 2025. Con una determinazione dell’Area 1 – Ufficio Stato Civile (n. 95 del 19 dicembre 2025) viene disposto l’impegno di spesa per l’annualità 2025, richiamando tariffe e condizioni fissate dal “Regolamento per la celebrazione di matrimoni e unioni civili”.

L’atto ricorda che sono gratuite le celebrazioni richieste da residenti (almeno uno dei due nubendi) se svolte nella sede istituzionale e negli orari di apertura al pubblico; in tutti gli altri casi è dovuto un compenso legato a orario e sede. Le entrate derivanti dalle tariffe – si precisa – sono vincolate al finanziamento delle spese connesse al servizio.

Nel dettaglio contabile compare una voce di 2.450,10 euro sul capitolo dedicato alla formazione e all’aggiornamento del personale per le celebrazioni. È la quota che copre costi organizzativi e gestionali legati a cerimonie fuori orario, in giorni festivi o in sedi diverse dalla casa comunale.

Il tema è più ampio di quanto sembri: cresce la domanda di cerimonie “fuori schema”, ma tutto ciò richiede personale, presidio degli uffici, coordinamento con strutture comunali e con eventuali spazi individuati dall’ente. In questo senso, la determinazione si inserisce nel tentativo di mantenere un equilibrio tra servizi aggiuntivi e sostenibilità organizzativa.

Per i cittadini significa una cosa semplice: il Comune tiene in piedi la macchina amministrativa che consente di celebrare anche quando la cerimonia esce dal formato tradizionale. Ma al tempo stesso ribadisce il principio fissato dal regolamento: gratuito solo in condizioni precise, a pagamento negli altri casi.