Home // Foggia // Matrimoni “a pagamento”, il Comune impegna fondi per garantire il servizio nel 2025

FOGGIA SPOSI Matrimoni “a pagamento”, il Comune impegna fondi per garantire il servizio nel 2025

Ufficio Stato Civile: applicazione del regolamento e copertura dei costi organizzativi, con una quota per formazione del personale.

fonte napoli repubblica (immagine d'archivio)

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
31 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

Matrimoni e unioni civili a titolo oneroso: il Comune di Foggia impegna risorse per garantire il servizio previsto dal regolamento approvato nel 2025. Con una determinazione dell’Area 1 – Ufficio Stato Civile (n. 95 del 19 dicembre 2025) viene disposto l’impegno di spesa per l’annualità 2025, richiamando tariffe e condizioni fissate dal “Regolamento per la celebrazione di matrimoni e unioni civili”.

L’atto ricorda che sono gratuite le celebrazioni richieste da residenti (almeno uno dei due nubendi) se svolte nella sede istituzionale e negli orari di apertura al pubblico; in tutti gli altri casi è dovuto un compenso legato a orario e sede. Le entrate derivanti dalle tariffe – si precisa – sono vincolate al finanziamento delle spese connesse al servizio.

Nel dettaglio contabile compare una voce di 2.450,10 euro sul capitolo dedicato alla formazione e all’aggiornamento del personale per le celebrazioni. È la quota che copre costi organizzativi e gestionali legati a cerimonie fuori orario, in giorni festivi o in sedi diverse dalla casa comunale.

Il tema è più ampio di quanto sembri: cresce la domanda di cerimonie “fuori schema”, ma tutto ciò richiede personale, presidio degli uffici, coordinamento con strutture comunali e con eventuali spazi individuati dall’ente. In questo senso, la determinazione si inserisce nel tentativo di mantenere un equilibrio tra servizi aggiuntivi e sostenibilità organizzativa.

Per i cittadini significa una cosa semplice: il Comune tiene in piedi la macchina amministrativa che consente di celebrare anche quando la cerimonia esce dal formato tradizionale. Ma al tempo stesso ribadisce il principio fissato dal regolamento: gratuito solo in condizioni precise, a pagamento negli altri casi.

1 commenti su "Matrimoni “a pagamento”, il Comune impegna fondi per garantire il servizio nel 2025"

  1. Giustissimo, nulla da obbiettare,offrono un servizio extra e chi lo vuole dovrà pagare, come è giusto che sia.

