Edizione n° 5932

BALLON D'ESSAI

PIETRO // “È arrivato il cuore!”: il commovente annuncio al bimbo cardiopatico di 8 anni
31 Dicembre 2025 - ore  10:33

CALEMBOUR

VITA LENTICCHIE // Uomo rischia la vita dopo aver mangiato troppe lenticchie: salvato con un intervento
30 Dicembre 2025 - ore  10:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Monte Sant’Angelo: appalto PNRR per il “Peppino Principe”

APPALTO PNRR Monte Sant’Angelo: appalto PNRR per il “Peppino Principe”

L’atto dà conto anche delle verifiche dei requisiti tramite FVOE e della documentazione acquisita (casellario, anagrafe sanzioni, regolarità fiscale, DURC).

Monte Sant’Angelo: appalto PNRR per il “Peppino Principe”

COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO - st

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Dicembre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Con determinazione gestionale n. 1879 del 31 dicembre 2025, il III Settore Tecnico del Comune di Monte Sant’Angelo dispone l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “miglioramento dell’efficientamento energetico” del cine-teatro/auditorium “Peppino Principe”, nell’ex convento delle Clarisse, intervento inserito nel PNRR (Missione 1, Componente 3, Investimento 1.3).

Il quadro economico richiamato nell’atto chiarisce la cornice: finanziamento ministeriale pari a 240 mila euro e cofinanziamento comunale per la parte restante del progetto esecutivo (complessivamente 300 mila).

La gara (procedura negoziata su piattaforma SUA Provincia di Foggia) si chiude con tre offerte pervenute entro il 30 dicembre. L’appalto viene aggiudicato alla Neos Restauri Srl (Altamura), che propone un ribasso dell’8,5% sull’importo soggetto a ribasso: la somma finale di aggiudicazione è 171.626 euro oltre IVA, che porta il totale complessivo a 209.383,72 euro.

L’atto dà conto anche delle verifiche dei requisiti tramite FVOE e della documentazione acquisita (casellario, anagrafe sanzioni, regolarità fiscale, DURC).

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Voler togliere il dubbio dalle nostre teste è come volere togliere l’aria ai nostri polmoni.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO