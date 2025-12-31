Monte Sant’Angelo: appalto PNRR per il “Peppino Principe”

Con determinazione gestionale n. 1879 del 31 dicembre 2025, il III Settore Tecnico del Comune di Monte Sant’Angelo dispone l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “miglioramento dell’efficientamento energetico” del cine-teatro/auditorium “Peppino Principe”, nell’ex convento delle Clarisse, intervento inserito nel PNRR (Missione 1, Componente 3, Investimento 1.3).
Il quadro economico richiamato nell’atto chiarisce la cornice: finanziamento ministeriale pari a 240 mila euro e cofinanziamento comunale per la parte restante del progetto esecutivo (complessivamente 300 mila).
La gara (procedura negoziata su piattaforma SUA Provincia di Foggia) si chiude con tre offerte pervenute entro il 30 dicembre. L’appalto viene aggiudicato alla Neos Restauri Srl (Altamura), che propone un ribasso dell’8,5% sull’importo soggetto a ribasso: la somma finale di aggiudicazione è 171.626 euro oltre IVA, che porta il totale complessivo a 209.383,72 euro.
L’atto dà conto anche delle verifiche dei requisiti tramite FVOE e della documentazione acquisita (casellario, anagrafe sanzioni, regolarità fiscale, DURC).