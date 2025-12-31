Il Consiglio comunale, con delibera n. 61 del 16 dicembre 2025, approva aliquote e detrazioni IMU 2026.

La linea è quella della conferma: abitazione principale “ordinaria” a zero, prime case di lusso (A/1-A/8-A/9) al 5 per mille con detrazione 200 euro, fabbricati rurali strumentali all’1 per mille, mentre “altri immobili”, aree edificabili e immobili D fissati al 10,6 per mille.

In aula emerge il tema delle entrate: viene ricordato che nel 2025 l’aliquota ordinaria era salita da 9,6 a 10,6 per mille e che per i rurali era stata applicata l’1 per mille; l’assessore al bilancio parla di una stima di circa 220 mila euro in più rispetto al 2024, precisando però che i dati certi sarebbero arrivati con le reversali di gennaio. La votazione registra una spaccatura: 9 favorevoli e 7 contrari, con immediata eseguibilità.